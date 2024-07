am 17.07.2024 - 11:33 Uhr

Die ARD hat das Ende ihrer Film-Reihe "Toni, männlich, Hebamme" angekündigt. Am 9. und 16. August gibt es unter den Titeln "Baby im Korb" und "Das Glück der Anderen" jeweils noch einen Film zu sehen geben, dann ist die Reihe zu Ende. Die ARD zieht der Reihe mit Leo Reisinger und Wolke Hegenbarth in den Hauptrollen damit nach etwas mehr als fünf Jahren den Stecker. Der erste Film wurde im August 2019 gezeigt, insgesamt hat Bavaria Fiction einschließlich der letzten Streifen zehn Filme im Auftrag der ARD Degeto produziert.

Gegenüber "TV Spielfilm" begründet die ARD das Aus der Reihe mit Umschichtungen innerhalb des Senderverbundes. "Wie Sie wissen, bauen wir das digitale Angebot in der ARD Mediathek für so großartige Serien wie 'Die Zweiflers', 'Schwarze Früchte', 'Herrhausen – Der Herr des Geldes' und auch 'Ronja Räubertochter' aus - dies finanzieren wir durch Umschichtungen aus linearen Sendeplätzen, auch um 20:15 Uhr", heißt es.

In der Pressemappe zu den beiden noch ausstehenden Filmen äußern sich auch die Hauptdarsteller zum bevorstehenden Ende. Leo Reisinger (spielte die Rolle des Toni) etwa hadert mit der Entscheidung, der Reihe keinen klassischen Abschluss zu spendieren. "Einen Abschlussfilm hätte unser Publikum sicherlich verdient, doch ich sehe es durchaus positiv, dass die Reihe endet, denn so öffnen sich neue Türen", sagt der Schauspieler, der im September sein erstes Buch auf den Markt bringt.

Wolke Hegenbarth (spielte die Rolle der Luise) lobt insbesondere die Arbeit von Regisseurin Sibylle Tafel. "Wir sind gemeinsam angetreten, eine moderne Frau am Freitagabend zu porträtieren. Und ich finde, das ist uns auch gelungen. Ich kann sagen, dass ich mit positiven Erinnerungen aus diesem Format gehe und Luise in ihrem 'Struggle' und ihrer zuweilen sozialen Inkompetenz sehr gemocht habe", so die Schauspielerin. 2019, nach dem Start der Reihe, wurde Hegenbarth erstmals Mutter. "Unvergesslich bleibt diese Zeit natürlich auch durch Avis Geburt und den tollen Umgang der Bavaria und der ARD Degeto", sagt sie.