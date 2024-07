am 17.07.2024 - 13:36 Uhr

Die Serie, deren Länge noch unklar ist und die auch noch keinen Abnehmer hat, ist inspiriert von eben jenem Polizei-Drogenskandal. Eintauchen will man in die Münchner Clubszene, erzählt werden soll, wie ein Dealer erst ein paar Polizisten, dann ein ganzes Revier und schließlich den Ruf der Münchner Polizei mit in den Abgrund reißt. Produziert wird die Serie von der Tellux-Film GmbH nach der Idee von Eva Gerstenberg, die als Autorin und neben Tellux-Geschäftsführer Philipp Schall auch als Produzentin fungiert.

Tellux Film besteht seit 1960 und gehört zur Tellux-Gruppe, bei der eine Reihe weiterer Unternehmen angedockt sind. Weitere Tellux-Töchter sind unter anderem Alpha Entertainment, Cross Media oder auch IT Media, Storytelle und Mideu Films. Tellux Film produzierte im vergangenen Jahr unter anderem die Klimakleber-Serie "Aufgestaut" für ZDFneo und eine Dokumentation über den ehemaligen Fußballtrainer Ewald Lienen für MagentaTV.