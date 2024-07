© ARD Degeto/ARD Design

So startet das neue "Feuerwehrfrauen" (Arbeitstitel: "Brandheißer Einsatz") mit Nadja Becker und Katja Danowski in den Hauptrollen am 13. September, eine Woche später gibt es einen zweiten Film zu sehen. Kurz vorher sind beide Streifen bereits in der ARD-Mediathek abrufbar. In der neuen Reihe von Krebs & Krappen Film geht’s um zwei Feuerwehrfrauen, "bei denen es nicht nur beruflich brennt". Trotz all ihrer Gegensätze müssen die beiden in ihrer mit Personalnot kämpfenden und um Teamgeist ringenden Truppe gemeinsam an einem Strang ziehen - auch wenn das bedeutet, mehr als einmal über den eigenen Schatten zu springen.

Am 27. September zeigt Das Erste zur besten Sendezeit den Pilotfilm "Kanzlei Liebling Kreuzberg" (Odeon Fiction), dabei handelt es sich um die Neuauflage der Serie "Liebling Kreuzberg", die einst in den 80er und 90er Jahren lief. Zu sehen gibt’s hier unter anderem Luise von Finckh, Gabriela Maria Schmeide, Roswitha Schreiner, Anja Franke, Emre Aksizoglu, Winfried Glatzeder und einige mehr. Im Mittelpunkt steht nicht mehr wie damals Robert Liebling, gespielt vom inzwischen verstorbenen Manfred Krug, sondern seine Enkelin, die frischgebackene Juristin Lisa Liebling. Als neue Teilhaberin steigt sie in die Kanzlei ihres verstorbenen Großvaters ein, sehr zum Missfallen ihrer Partnerin Dr. Talia Jahnka. Dabei kämpft Lisa ebenso wie ihr legendärer Opa für die kleinen Leute wie Hans Saffermann im Kreuzberger Kiez, anstatt wie Talia an satte Honorarsätze zu denken.

Weitere Filme und Reihen, die im Oktober und November freitags ab 20:15 Uhr im Ersten zu sehen sein werden, sind "Servus, Euer Ehren" (Moovie), "Ein Zimmer für Papa" (Pyjama Pictures), "Mord oder Watt? Für immer Matjes" (Saxonia Media), "Micha denkt groß" (Florida Film) und "Die Eifelpraxis" (UFA Fiction).