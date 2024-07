Sarah Duve-Schmid wird Mitte 2025 neue Geschäftsführerin der Filmförderung und Sprecherin des Medienboard Berlin-Brandenburg. Der Aufsichtsrat benannte sie damit als Nachfolgerin von Kirsten Niehuus, die in den Ruhestand gehen wird. Bislang ist Duve-Schmidals Stellvertreterin des Vorstands und Leiterin der Förderabteilung bei der Filmförderanstalt (FFA) des Bundes in Berlin tätig, kennt den Standort damit also gut.

Geschäftsführer für den Bereich Games und New Media bleibt bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Mitte 2028 der bisherige Amtsinhaber Helge Jürgens, der diesen Bereich bereits seit knapp zehn Jahren führt.

"Aufbauend auf der großartigen 20-jährigen Arbeit von Kirsten Niehuus, die die Metropolregion Berlin-Brandenburg in zwei Jahrzehnten zum Zentrum des deutschen Films machte, steht Sarah Duve-Schmid für eine Weiterentwicklung der Filmförderung und deren Förderstruktur, für die sie umfangreiche Erfahrungen von der FFA mitbringt", sagte Florian Graf (CDU), Chef der Senatskanzlei Berlin und Aufsichtsratsvorsitzender des Medienboard. "Sie ist inhaltlich voll in den politischen und fachlichen Themen drin und kann so nahtlos diese verantwortungsvolle Position übernehmen. Durch die Fortführung der Zusammenarbeit mit Helge Jürgens besteht für die nächsten Jahre Kontinuität im Bereich Games und New Media. Auch hier kann an die erfolgreichen Entwicklungen der vergangenen Jahre angeknüpft werden."

Hendrik Fischer (SPD), Staatssekretär im Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg und stv. Aufsichtsratsvorsitzender des Medienboard, sagte: "Eine Neubesetzung der Geschäftsführung nach der erfolgreichen Ära von Kirsten Niehuus war wahrlich keine leichte Aufgabe. Die Fußstapfen sind groß. Nun bin ich zuversichtlich, dass wir in Frau Duve-Schmid eine würdige Nachfolgerin für diesen Posten finden konnten, die mit ihrer langjährigen Erfahrung aus der FFA ihre ganz eigene Prägung einbringen wird."