Am Mittwochvorabend will das ZDF bald durchgängig auf Factual-Inhalte setzen, im Zuge dessen wird auch die Serie "Blutige Anfänger" demnächst eingestellt. Das ZDF verkündete das Aus bereits vor einigen Wochen (DWDL.de berichtete). Nun ist klar, wann die Serie ihre Abschiedstournee antreten wird. Die letzten Folgen sind ab dem 25. September immer mittwochs ab 19:25 Uhr zu sehen. Das Serienfinale gibt es am 18. Dezember zu sehen.

Headautorin der letzten Staffel ist erneut Cornelia Deil, die die zwölf Folgen mit einem großen Team geschrieben hat. Hinter der Serie, die 2020 das Licht der Welt erblickt hat, steht die Studio.TV.Film GmbH. Zu Beginn der neuen Staffel lässt Polizeistudentin Anastasia die grausame Erfahrung mit ihrem Ex-Freund an ihrer Menschenkenntnis zweifeln. Dekanin Dr. Julia Salomon und Mordkommissions (Moko)-Chef Torsten Kaiser versuchen Anastasia zu überzeugen, dass Vertrauen vor allem etwas Positives sein kann und sie ihr Trauma überwinden muss, um eine gute Polizistin zu sein.

Darüber hinaus hat das ZDF jetzt auch den Start neuer Folgen von weiteren Vorabendserien in Aussicht gestellt. "Notruf Hafenkante" kehrt etwa am 26. September zurück und ist dann immer auf dem gewohnten Sendeplatz am Donnerstag zu sehen. "Die Rosenheim-Cops" melden sich ab Dienstag, den 1. Oktober, mit einer neuen Staffel zurück und Fans von "Bettys Diagnose" können sich ebenfalls auf frische Folgen freuen, hier geht es ab Freitag, den 11. Oktober, weiter. In der ZDF-Mediathek sind die Folgen sämtlicher Vorabendserien jeweils eine Woche vor der klassischen, linearen TV-Ausstrahlung zu sehen.

Serien-News gibt’s derweil auch von ZDFneo. Dort wird man ab 1. September jeden Sonntag ab 22:25 Uhr das neue "Beyond Paradise" in Doppelfolgen ausstrahlen. Bei der britischen Serie handelt es sich um ein Spin-off von "Death in Paradise", das heute schon beim Spartenkanal zu sehen ist. In der Serie spielt Kris Marshall den etwas unbeholfenen, aber doch sympathischen und scharfsinnigen Inspector Goodman, der Fälle an der Küste Südwestenglands löst. Zuvor war Marshall auch in der Originalserie zu sehen.