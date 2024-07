Der Rückzug von US-Präsident Joe Biden von der kommenden Präsidentschaftswahl hat das deutsche TV-Programm noch am Sonntagabend mächtig durcheinandergewirbelt. Die Hauptausgabe der "Tagesschau" wurde kurzerhand verlängert und eine Sonderausgabe der "Tagesthemen" eingeschoben. Auch das ZDF reagierte schnell und zeigte um 20:15 Uhr ein kurzes "heute journal"-Spezial.

Und auch am Montag haben die Ereignisse in den USA noch merkbare Auswirkungen auf das TV-Programm. Sowohl Das Erste als auch das ZDF haben mittlerweile News-Sondersendungen angekündigt. Das Erste setzt wie gewohnt ab 20:15 Uhr auf einen 15-minütigen "Brennpunkt", der in diesem Fall vom WDR verantwortet und von Sabine Scholz moderiert wird.

In der Beschreibung zur Sendung ("Brennpunkt: Wende im US-Wahlkampf. Macht Harris jetzt das Rennen?") setzt die ARD einen großen Schwerpunkt auf Kamala Harris, aktuelle Vizepräsidentin, die von Joe Biden nun unterstützt wird. Beleuchten will man die Frage, welche Chancen Harris hat, sich innerhalb der Partei durchzusetzen und wie ihre Chancen im Duell mit Donald Trump stünden. Außerdem soll es um die transatlantischen Beziehungen nach dem Rückzug Bidens gehen. Sprechen will man mit Korrespondenten in Washington sowie mit Christoph Heusgen, dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz.

Das ZDF zeigt im Anschluss an die "heute"-Nachrichten ab 19:20 Uhr ein rund 20-minütiges "ZDF Spezial". Dadurch verschiebt sich "WISO" nach hinten. Die Sendung wird allerdings gekürzt, sodass "Nord Nord Mord" pünktlich um 20:15 Uhr beginnt. In der von Antje Pieper moderierten Sondersendung will man einen Blick auf die demokratischen Kandidatinnen und Kandidaten werfen, die nun in das Rennen um die Biden-Nachfolge eintreten könnten. Dazu spricht Pieper mit Außenministerin Annalena Baerbock und der USA-Expertin Cathryn Clüver Ashbrook.

Bidens Rückzug und seine mögliche Nachfolge im Präsidentschaftsrennen sind am Montag auch auf vielen anderen Sendern Top-Thema. ntv und Welt etwa beschäftigen sich schon den ganzen Tag mit dem bestimmenden Thema des Tages.