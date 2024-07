Am kommenden Samstag meldet sich Andy Borg mit einer neuen "Schlager-Spaß"-Ausgabe zurück - und weil sich die Show wachsender Beliebtheit erfreut, wird im Herbst ein weiteres Drittes Programm die Ausstrahlung übernehmen. Neben SWR, SR und MDR, wo die Sendung schon jetzt regelmäßig zu sehen ist, steigt dann auch der Bayerische Rundfunk (BR) ein, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Anders als die anderen Sender, wird das BR Fernsehen den "Schlager-Spaß mit Andy Borg" allerdings nicht am Samstagabend ausstrahlen, sondern jeweils sonntags um 20:15 Uhr - also dort, wo der Sender mit Formaten wie den "Brettlspitzen" auch jetzt schon etwas zünftiger unterwegs ist. Produziert wird die Schlagershow auch weiterhin von Kimmig Entertainment.

Zunächst wurden jetzt aber noch zwei Ausgaben angekündigt, bei denen der BR noch nicht an Bord ist. So begrüßt Moderator Andy Borg am kommenden Samstag unter anderem Die Grubertaler, Olaf der Flipper, Monika Martin, Silvio Samoni, Pia Malo, Ronny Weiland und Penny McLean. Am Samstag, den 17. August werden unter anderem Patrick Lindner, Silvio d'Anza, Bonny Tones, Liane, Ramon Roselly, Die Lauser, Peter Orloff und Melanie Brugger zu Gast sein.

"Der Sommer ist meine Temperatur und für mich - neben Weihnachten - die schönste Zeit des Jahres“, sagt Andy Borg: "Musik fühlt sich für mich an wie Urlaub. Mit ihr kann ich mich überallhin träumen, so wie mit unserer erfrischenden Unterhaltung für alle Daheimgebliebenen Schlager-Spaß-Freunde gleich zweimal im Juli und August. Als Wahlbayer freue ich mich natürlich ganz besonders, dass der 'Schlager-Spaß' mit dem BR als weiterem Partner nun auch in meiner zweiten Heimat ein Zuhause gefunden hat."