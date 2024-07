am 26.07.2024 - 11:06 Uhr

Schon seit weit mehr als zehn Jahren begleitet RTLzwei den Alltag der Großfamilie Wollny. Nun hat der Sender eine weitere Staffel in Aussicht gestellt: Die neuen Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" laufen demnach ab dem 14. August auf dem bewährten Sendeplatz am Mittwochabend um 20:15 Uhr und lösen damit "Die Retourenjäger" ab.

Zum Start der neuen "Wollnys"-Staffel wird Silvia Wollny der Trubel in Ratheim zu viel, weshalb sie mit Harald und Püppi in die Türkei flüchtet, wo sie jedoch schon bald die Langeweile einholt. Ausgestrahlt werden übrigens wie gehabt wöchentlich zwei Folgen am Stück. Im Anschluss setzt RTLzwei dann ab 22:20 Uhr auch weiterhin auf die neuen "Trödeltrupp"-Folgen, die kürzlich vom Sonntag auf den Mittwoch gewechselt waren.