"Die lokalen Adaptionen sind nicht speziell für Fans des spanischen Originals gemacht", erklärte Larry Tanz, Netflix VP und Head of Content für den EMEA-Raum, gegenüber "Variety". "In manchen Fällen möchte man vielleicht Fans des Originals anlocken, aber in diesem Fall ist das Publikum für nicht-lokale Comedy in den meisten Ländern nicht so groß, also richten wir uns an ein viel breiteres Publikum", so Tanz. "Es ist nicht so, dass wir ein Geheimnis daraus machen, dass es sich um Remakes handelt, aber wir wollen, dass das Publikum jede dieser Adaptionen als eine eigene, originelle und lokale Sache sieht."