Dass Marc Rasmus den Donnerstag zum Quiz-Tag umbaute, gehört zu den bislang größten Veränderungen, die er vorgenommen hat, seit er neuer Sat.1-Chef ist. Herzstück des Abends ist "Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa, das im Herbst mit neuen Folgen fortgesetzt werden soll. Doch auch auch dessen Kollege Matthias Opdenhövel wird künftig zu weiteren Quiz-Einsätzen kommen.

Wie ein Sat.1-Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigte, gehen sowohl "The Floor" als auch "Hast du Töne?" weiter. Beide Shows hatte der Privatsender in diesem Jahr mit guten Quoten an den Start gebracht. Während "The Floor", produziert von Cheerio Entertainment und Talpa Studios, im Frühjahr bis zu 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte, verzeichnete "Hast du Töne?" von Banijay Productions Germany sogar bis zu 10,8 Prozent. Alles andere als eine Fortsetzung wäre daher einer faustdicken Überraschung gleichgekommen.

Erst im April war bekannt geworden, dass Matthias Opdenhövel auch weiterhin für ProSiebenSat.1 tätig sein wird. Der Vertrag mit dem Moderator wurde, wie es damals hieß, um "mehrere Jahre" verlängert (DWDL.de berichtete). Tatsächlich gehört Opdenhövel für die Sendergruppe zu den wichtigsten Gesichtern: Für Sat.1 moderiert er nicht nur "The Floor" und "Hast du Töne?", sondern auch zahlreiche Fußball-Übertragungen. Bei ProSieben wiederum ist Opdenhövel bei "The Masked Singer" und neuerdings auch bei "Schlag den Star" im Einsatz.

Sat.1 hält derweil für den Donnerstagabend ab Mitte August wieder Show-Nachschub bereit: Wie bereits angekündigt wurde, werden die neuen Folgen von "99 - Wer schlägt sie alle" ab dem 15. August auf dem neuen Sendeplatz ins Programm zurückkehren (DWDL.de berichtete). Die Moderation übernimmt dann erstmals Panagiota Petridou, während Florian Schmidt-Sommerfeld weiterhin als Kommentator mit dabei ist.