Im Februar 2023 haben Violet Pictures und Real Film Berlin eine Kooperation vereinbart und im Zuge dessen bekanntgegeben, bei drei Serien-Projekten zusammenzuarbeiten. Eine Serie ist "KraNK Berlin", also die Produktion, die zunächst von Sky beauftragt wurde, dann aber im Zuge des Endes der fiktionalen Eigenproduktionen beim Sender bei Apple und ZDFneo gelandet ist (DWDL.de berichtete). Und auch von der Serie "Consultants" war damals schon die Rede - und nun ist auch klar, dass auch hier die Mainzer mit im Boot sitzen.

Wie aus einer Fördermitteilung des FFF Bayern hervorgeht, produzieren die beiden Unternehmen die sechsteilige Dramaserie nämlich für das ZDF. Einen Ausstrahlungstermin oder Ähnliches gibt es noch nicht. Gefördert wurde das Projekt aber mit einer Produktionsförderung in Höhe von 800.000 Euro, hinzu kommen noch einmal 10.000 Euro als Praktikanten-Incentive.

Der Inhalt der Serie liest sich sehr Italien-lastig. Vorerst wollte das ZDF aber keine weiteren Details zur Produktion nennen. Also auch nicht, ob möglicherweise noch ein italienischer Sender beteiligt ist. Und darum geht’s: Carlo, ein junger Werber mit italienischen Wurzeln, glaubt, den Job seines Lebens gefunden zu haben: In einer der größten Strategie-Agenturen der Welt arbeitet er an einer digitalen Kampagne gegen eine neo-faschistische Partei, die in Italien droht, die Wahlen zu gewinnen. Er wähnt sich als einer der Guten - bis er eines Tages entdeckt, dass er nur eine Marionette in einer Intrige unvorstellbaren Ausmaßes ist.

Die Drehbücher stammen aus einem Team um David Miller, Hanno Hackfort, Richard Kropf, Bob Konrad, Anneke Janssen, Niklas Trinkhaus, Eckehard Weis und Maja Costa. Die Regie übernimmt Lars Kraume.