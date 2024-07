DMAX hat angekündigt, wann die letzte Staffel der "Steel Buddies" zu sehen sein wird. Insgesamt 15 neue Ausgaben wird man ab dem 10. September immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausstrahlen. Jeweils eine Woche vorher sind die Folgen auch bei Discovery+ verfügbar. Da man eine Ausgabe pro Woche zeigt, wird die Staffel und damit das gesamte Format eine Woche vor Heiligabend bei DMAX zu Ende gehen. Und ab Oktober kommt es dann zu einer kuriosen Situation.

Ab dem 10. Oktober ist bei Kabel Eins nämlich das neue "Morlock Motors – Big Deals im Westerwald" mit Ober-"Steel Buddy" Michael Manousakis zu sehen. Kabel Eins setzt bei dem Nachfolge-Format auf eine Ausstrahlung am Donnerstagabend, die beiden Sendungen werden sich also nicht in die Quere kommen. Ab Oktober laufen dann aber gleich zwei recht ähnliche Formate rund um Michael Manousakis im deutschen Fernsehen.

In der letzten Staffel der "Steel Buddies" zieht es Manousakis und sein Team noch einmal quer durch die Welt. So geht’s um ein Flugzeug, das lange an einem Flughafen in Kalifornien stand und in dem sich nun tausende Bienen eingenistet haben. Um das Flugzeug für die angestrebte Nordpol-Mission fit zu machen, muss noch viel Arbeit in die Maschine investiert werden. Aus Sevilla will man außerdem einen 40 Tonnen schweren Kran holen und dann geht’s auch noch in den Wiener Prater. In Peterslahr ist derweil eine große Lieferung der US-Army eingetroffen.

Das bestehende "Steel Buddies" und das neue "Morlock Motors" werden sich übrigens wohl nicht sehr viel unterscheiden. Das kündigte Kabel-Eins-Chef Felix von Mengden bereits an, der DMAX Respekt zollte für die starke Arbeit an dem Format. Die Produktion des neuen Kabel-Eins-Formats übernimmt Spin TV, also das Unternehmen, das aktuell auch schon für "Steel Buddies" verantwortlich zeichnet.