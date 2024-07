Bereits vor einigen Wochen hatte Nick Brambring seinen Abschied von Zattoo angekündigt, also dem TV-Streaming-Anbieter, für den der 12 Jahre lang als CEO arbeitete. Nun gibt es einen Nachfolger: Roger Elsener wird zum 1. Oktober neuer Zattoo-Chef, das hat das Unternehmen jetzt bekanntgegeben. Unter Elsener soll Zattoo nun "in die nächste Entwicklungsphase" geführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Angestrebt werde ein "nachhaltiges Wachstum, das auf starken Produktangeboten in B2C und B2B basiert".

Unter Brambring ist Zattoo zu einem relevanten Player im B2C-Business geworden und hat sein Geschäft auch auf Österreich erweitert. Darüber hinaus hat man in den vergangenen Jahren das B2B-Geschäft stark ausgebaut. Mit Whitelabel-Lösungen richtet man sich an Internetanbieter, die ein TV-Angebot lancieren wollen.

Roger Elsener stand zuletzt in den Diensten des Schweizer Medienunternehmens CH Media. Zuletzt war er dort Entertainment-Chef und auch CEO der CH Media TV AG. Im Herbst 2023 verließ er das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Vor dieser Zeit war er für eine Reihe von Medienunternehmen tätig, darunter unter anderem AZ Medien, 3+ und Viacom International Media Networks.

Sam Hügli, Präsident des Verwaltungsrats von Zattoo, sagt zum neuen CEO: "Wir freuen uns sehr, dass Roger Elsener als neuer CEO von Zattoo zu uns stößt. Er ist ein erfahrener und renommierter Manager in der Medienbranche. Seine umfangreiche Expertise ist eine große Bereicherung für die nächste Wachstumsphase von Zattoo. Ein großes Dankeschön an Nick Brambring für seine Dienste für Zattoo während der letzten achtzehn Jahre. Als CEO hat er unsere Strategie, die auf B2B und Partnerschaften ausgerichtet ist, aufgebaut, was zu einem beständigen und profitablen Wachstum geführt hat."

Roger Elsener sagt, er habe großen Respekt vor der Entwicklung, die Zattoo seit der Gründung 2006 durchlaufen habe. "Zusammen mit dem kompetenten Team freue ich mich darauf, Zattoo dabei zu unterstützen, das nächste Level zu erreichen und unseren Kunden und Partnern ein unvergleichliches Technologie- und Unterhaltungserlebnis zu bieten." Und Langzeit-CEO Nick Brambring sagt, er sei zuversichtlich, dass Elsener "die beste Person für diesen Job ist".