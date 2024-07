© ORF

In seiner Mitteilung verspricht der ORF authentische Begegnungen, malerische Orte und echte Emotionen". Im Unterschied zum Original, das in den 90er Jahren auch in Österreich zu sehen war - und mit Reinhard Fendrich zeitweise sogar von einem Österreicher moderiert wurde -, findet die Neuauflage nicht im Studio statt, sondern in einem E-Bus, der quer durchs Land fährt.

Moderatorin Tina Ritschl nimmt am Steuer des "Herzblatt Taxi" Platz und begibt sich mit jeweils einem Single an ihrer Seite auf die Reise durch die neun Bundesländer. Die drei potenziellen Date-Partner nehmen - versteckt durch eine Trennwand - im hinteren Teil des Busses Platz und versuchen das Herz des Singles durch intensive Gespräche, persönliche Antworten und Challenges, etwa die Erstellung einer Playlist, zu erobern. Am Ende der Fahrt muss der Single entscheiden, welchen der drei Kandidaten er bei einem Date in romantischer Kulisse besser kennenlernen möchte. Produziert wird das "Herzblatt Taxi" von Gebhard Productions.

In Deutschland hatte sich zuletzt Sat.1 an einer "Herzblatt"-Neuauflage versucht. Unter dem Titel "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt" erreichte die von Jörg Pilawa moderierte Show jedoch nur überschaubare Quoten und wurde zuletzt im Frühjahr im Nachmittagsprogramm am Wochenende versendet. Schon 2016 hatte der Spartensender Sat.1 eine neue Version mit Thomas Ohrner gezeigt, die damals - ebenfalls mit mäßigem Erfolg - als "Herz sucht Liebe" gezeigt wurde.