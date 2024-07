am 31.07.2024 - 12:45 Uhr

Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt - und das Ergebnis dieser Wahl dürfte in ganz Deutschland für Gesprächsstoff sorgen. Wenige Tage vor der Wahl tun sich ntv und Antenne Thüringen zusammen, um das letzte große Aufeinandertreffen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zu veranstalten. Das haben beide Sender jetzt bekanntgegeben.

Demnach wird man am 28. August eine entsprechende, 90-minütige Sendung ins jeweilige Programm nehmen. Nikolaus Blome (RTL/ntv) und Alex Küper (Antenne Thüringen) begrüßen ab 17 Uhr Madeleine Henfling (Grüne), Björn Höcke (AfD), Thomas Kemmerich (FDP), Georg Maier (SPD), Bodo Ramelow (Die Linke), Mario Voigt (CDU) und Katja Wolf (BSW) im Studio in Weimar. Im Fokus stünden die "drängenden Fragen der Thüringer Bevölkerung", die man vorab von den Hörerinnen und Hörern von Antenne Thüringen ermitteln will.

Bei ntv und Antenne Thüringen weiß man offenbar um die Brisanz der Sendung, mit Björn Höcke hat man schließlich einen Rechtsextremisten eingeladen, dessen Partei bei der kommenden Wahl stärkste Kraft im Parlament werden könnte. Die Sender betonen daher in ihrer Ankündigung, dass die Moderatoren die Politikerinnen und Politiker zu konkreten und lösungsorientierten Antworten drängen "und Schuldzuweisungen unterbinden" wollen.

ntv-Chefredakteur David Whigham sagt: "Die Wahl in Thüringen steht unter besonderen Vorzeichen und der Kampf um die Macht im Erfurter Landtag wird bis zur letzten Sekunde hochspannend bleiben. Unsere Zuschauer und User wollen und sollen selbst entscheiden können, welche Argumente sie auf der Zielgeraden überzeugen. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit unserem starken Partner in der Region, Antenne Thüringen, so kurz vor dem Wahlsonntag diese besondere Kooperation auf die Beine gestellt haben und beim entscheidenden Schlagabtausch der Spitzenkandidaten live dabei sind."

Und Christian Berthold, Geschäftsführer Antenne Thüringen, sagt: "Thüringen wählt am 1. September. Eine Wahl, die weit über die Landesgrenzen hinaus Bedeutung hat. Die Kooperation mit ntv und die gemeinsame Gestaltung eines solchen Formats sind wichtig, um die Wählerinnen und Wähler zu dieser bedeutenden Wahl fundiert und breitgefächert zu informieren. Es ist sicherlich nicht alltäglich, dass Radio und TV kooperieren und daher vielleicht ein Leuchtturm für andere Projekte dieser Art."

Um 18:30 Uhr sowie um 23:30 Uhr sendet ntv Analysen zum "Kandidaten-Showdown". Eine Wiederholung des Talks ist um 22 Uhr geplant. Der Livestream der Sendung kann auch kostenlos auf ntv.de und den Social-Media-Kanälen von ntv (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok) gestreamt werden. Am 1. September wird darüber hinaus auch in Sachsen gewählt. RTL und ntv bestreiten ihre Wahlsendung gemeinsam, ab 17:45 Uhr meldet sich Christopher Wittich aus Köln mit Prognosen und ersten Hochrechnungen. Bereits ab 17 Uhr, im Anschluss an die gemeinsame Wahlsendung sowie ab 23 Uhr berichtet ntv in diversen "News Spezials" schwerpunktmäßig über die Wahlen.