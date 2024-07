Auch wenn die Verleihung des Blauen Panthers erst Ende Oktober stattfinden wird - die Nominierungen für in den Kategorien "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler" stehen schon jetzt fest. Als beste Schauspielerinnen treten Sira-Anna Faal, Anna Schudt und Katharina Stark gegeneinander an. Dabei wird man bei Disney+ gleich doppelt hoffen: Während Faal ist für ihre Hauptrolle in der Serie "Pauline" nominiert, geht Stark für ihre Rolle in der Serie "Deutsches Haus" ins Rennen. Anna Schudt wiederum winkt der Preis für ihre Rolle in der ZDFneo-Serie "Push".

Bei den Schauspielern sind ausschließlich Protagonisten öffentlich-rechtlicher Produktionen im Rennen um den Bayerischen Fernsehpreis: Aaron Altaras könnte den Blauen Panther für seine Rolle in der sechsteiligen Serie "Die Zweiflers" gewinnen, David Kross ist für seine Darstellung des Max Brod in der Koproduktion "Kafka" nominiert und Phil Laude kann auf eine Auszeichnung für siene Rolle als Lehrer Frank Stimpel in der Comedyserie "Almania" hoffen.

Verliehen wird der Blaue Panther, der den Untertitel "TV & Streaming Award" trägt, am 23. Oktober in der Münchner BMW Welt. Die Jury besteht aus Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (Netflix), Stefan Feldmann (Bayerische Staatskanzlei), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Philip Pratt (Amazon Studios), Katja Rieger (Vox), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (Executive Producer, entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).