Bei RTL Super beginnt der Herbst schon im August. Der Sender hat jetzt eine Sonderprogrammierung mit "romantischen Herbst-Movies" angekündigt. Ab dem 27. August wird der Sender rund zwei Monate lang wöchentlich um 20:15 Uhr einen Film zeigen, der diesem Genre zugerechnet wird.

Unter den angekündigten Filmen befinden sich auch diverse Erstausstrahlungen, darunter direkt zum Start der kanadische Spielfilm "Sweet as Pie - Apfelkuchen mit viel Liebe". Dieser läuft ebenso als Deutschlandpremiere wie "Colors of Love - Ein Hotel zum Verlieben", der eine Woche später jedoch erst ab 22:15 Uhr zu sehen ist - im Anschluss an "Kürbis-Chaos in der Heimat". Am 1. Oktober läuft zudem noch "Notes of Autumn - Liebe inklusive" ab 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere bei RTL Super.

Weitere Filme, die bis einschließlich 22. Oktober laufen werden: "Automn Moon - Vom Herbst geküsst", "Pumpkin Pie Wars - Ein Konkurrent zum Verlieben", "Love & Order - Im Zweifel für die Liebe", "Truly, Madly, Sweetly - Zuckersüß verliebt", "Falling for You - Ein Küchen für Zwei" und "Sweet Automn - Süßer Herbst". Danach dürfte dann wohl schon die Vorweihnachtszeit eingeläutet werden.