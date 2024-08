Als Sky einst damit begann, sein lineares Programm von der AGF messen zu lassen, war man damit der erste Pay-TV-Sender, der diesen Schritt ging. Seit 2009 ist man bereits Lizenznehmer bei der AGF, seit 2017 auch Gesellschafter. Und nun geht man noch einen Schritt weiter. Wie Sky am Donnerstagvormittag nämlich angekündigt hat, wird das Live-Programm des On-Demand-Services Sky Go sowie des Streamingdienstes Wow ab sofort in der AGF-Streamingmessung abgebildet.

Die AGF wird künftig also auch von Sky monatliche Hitlisten veröffentlichen, aus denen hervorgeht, welche Programme besonders häufig gestreamt wurden. Diese Hitlisten hängen aber nach wie vor an der TV-Ausstrahlung, Online-Only-Formate werden nicht gezählt. In jedem Fall sorgt Sky mit dem Schritt für mehr Transparenz im Markt, wird dadurch doch erstmals auch die Zuschauernutzung der Streamingplattform Wow aufgezeigt. Sky betont in einer Pressemitteilung, dass die Umsetzung der Streamingmessung vollständig nach dem Marktstandard der AGF erfolge.

Diese zusätzlichen Daten dürften auch für die Werbekunden interessant sein, weshalb Sky nun unterstreicht, dass diese von dem Schritt profitieren würden. "Zum ersten Mal ist so die inkrementelle Nettoreichweite und eine Steigerung der Brutto-Kontakte nachweisbar, die über Sky und Wow generiert wird, auch im Vergleich zu anderen Bewegtbild-Plattformen", heißt es dazu vom Pay-TV-Anbieter. Außerdem verweist man bei Sky auf eine "differenzierte Analyse des Zuschauer- und Nutzerverhaltens sowie der Reichweiten für verschiedene demografische Zielgruppen", die künftig möglich sein wird.

Michael Radelsberger, der erst seit dem heutigen 1. August zusätzlich zu seiner Funktion als Chef von Sky Österreich auch Geschäftsführer von Sky Media ist, spricht von einem "bedeutenden Meilenstein". Durch die erweiterte AGF-Messung der Sky-Angebote werde "endlich die starke Performance auf unseren Streaming-Plattformen sichtbar". Radelsberger weiter: "Wir erfüllen damit eine essenzielle Erwartung der Werbeindustrie, nämlich die einer konvergenten Reichweite. Ab sofort können wir unseren Werbepartnern aussagekräftige, geräteübergreifende Leistungswerte anbieten, die speziell auf ihre Zielgruppen zugeschnitten sind. Zudem wollen wir das Angebot noch weiter ausbauen, um künftig eine umfassende Abbildung der Small- und Big Screen-Nutzung auf allen Sky Produkten im deutschen Bewegtbild-Markt zu gewährleisten."

Und AGF-Chefin Kerstin Niederauer-Kopf ergänzt: "Mit der Aufnahme von Sky Go und Wow in unsere standardisierten Messungen und durch den Ausweis in unseren AGF-Tools werden erstmals weiterführende Analysen des Zuschauer- und Nutzungsverhaltens über das klassische TV-Angebot von Sky hinaus möglich. Für die AGF ist dies ein wichtiger nächster Schritt, um den Bewegtbildmarkt in seiner Vielfalt umfänglicher und transparent darstellen zu können. Für den Werbemarkt bedeutet dies vergleichbare Analysemöglichkeiten auf Basis einer einheitlichen Messung für das im AGF-System abgebildete Sky Angebot im direkten Anbietervergleich. Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Schritt gemeinsam mit Sky zu gehen und auf unsere langjährige Partnerschaft weiter aufzubauen."