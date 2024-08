Die Branchenveranstaltung Eyes & Ears und die begleitende Verleihung der Eyes & Ears Awards werden in diesem Jahr erstmals an einem Ort stattfinden. Wie am Donnerstag bekannt wurde, dient die Münchner Astor Film Lounge im Arri als Location. Als Termin wurde der 21. Oktober festgelegt, die Eyes & Ears 2024 finden somit im Vorfeld der Medientage München statt. Vor Ort werden dann wieder Gäste aus den Bereichen Design, Promotion und Marketing zusammenkommen.

© Eyes & Ears of Europe Corinna Kamphausen

Die Einreichungsphase zu den Eyes & Ears Awards ist unterdessen bereits zu Ende gegangen. Der Schwerpunkt soll in diesem Jahr dem Bereich "Sport" liegen. "Wir freuen uns sehr, dass wir dazu so viele Einreichungen - insbesondere aus Frankreich, wo derzeit die Olympischen Spiele stattfinden - bekommen haben", so Kamphausen. Auch an weiteren europäischen Beiträgen habe es nicht gefehlt. "Aus Österreich, der Schweiz, Italien, Großbritannien, den Niederlanden bis hin zu Schweden haben Agenturen und Sender teilgenommen. In diesem umfangreichen Spektrum zeigt sich auch der Europagedanke, für den wir stehen."

Mit Blick auf die Conference, die tagsüber im Arri-Saal stattfindet, soll nach Angaben des Verbands Künstliche Intelligenz den thematischen Leitfaden bilden.