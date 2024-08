Im Vorfeld seines 40. Geburtstags am 15. September wird es in der ARD-Mediathek eine Doku-Reihe über Prinz Harry zu sehen geben. In drei Folgen soll "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen", so der Titel, die Coming-of-Age-Story des Prinzen ergründen und eine Antwort auf die Frage geben, wer - so nennt ihn die ARD - das "schwarze Schaf" der Windsors ist.

Der Erzählbogen spannt sich nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders von Harrys schwieriger Kindheit über seine rebellische Jugend und die erfolgreiche Militärkarriere bis hin zu seiner Beziehung zu Meghan Markle und dem Bruch mit der Königsfamilie. Die prägenden Momente und Entwicklungen sollen dabei vor allem aus seiner Perspektive dargestellt werden. Angereichert wird die Dokuserie durch Interviews mit den Royal-Experteninnen Tessa Dunlop und Leontine von Schmettow, dem Historiker Ed Owens und der ARD-London-Korrespondentin Annette Dittert.

Insgesamt gibt es drei Folgen mit einer Länge von jeweils 25 Minuten, die ab dem 9. September in der ARD-Mediathek zum Abruf bereitstehen. Darüber hinaus gibt es auch eine einstündige Fassung, deren Ausstrahlung am Montag, den 16. September um 20:15 Uhr im Ersten erfolgen wird.

Hinter "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen" steht die Autorin und Regisseurin Claire Walding, die sich in der Vergangenheit schon anderen Royals widmete. So erfolgte 2022 die Ausstrahlung von "Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin", ehe ein Jahr später - nach dem Tod der Queen - die Dokuserie "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" folgte.