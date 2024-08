Mit im Schnitt fast acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von rund 45 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hält die achte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aus dem Jahr 2014 bis heute den Quoten-Rekord in der inzwischen 20-jährigen Geschichte der RTL-Realityshow. Dass die Staffel in den vergangenen Jahren trotzdem nicht bei RTL+ zum Abruf bereitstand, hängt insbesondere mit einer Person zusammen, die das Camp einst nach nur vier Tagen freiwillig verließ: Michael Wendler.

Der gefallene Schlagersänger hatte vor fast vier Jahren, inmitten der Corona-Pandemie, mit wilden Verschwörungstheorien Schlagzeilen gemacht und RTL nicht nur mit seinem Rückzug als neuer Juror von "Deutschland sucht den Superstar" überrascht, sondern auch mit der Aussage, dass "nahezualle Fernsehsender, inklusive RTL" gleichgeschaltet und politisch gesteuert seien. Als Wendler wenige Wochen später auf seinem Telegram-Kanal einen KZ-Vergleich postete, sah RTL endgültig eine "rote Linie" überschritten und schnitt den Sänger kurzerhand gar aus den zu diesem Zeitpunkt längst abgedrehten "DSDS"-Folgen.

RTL hatte auch klare Kante gezeigt, als RTLzwei im vergangenen Jahr kurzzeitig plante, eine neue Dokusoap mit Wendler und seiner Ehefrau Laura Müller produzieren zu wollen. Eine Verbreitung auf RTL+ lehnten die Kölner damals ab. Nun scheint es allerdings, als drücke man bei RTL mit Blick auf Michael Wendler doch eine Auge zu, denn seit wenigen Tagen lässt sich, wie "TV Wunschliste" zuerst berichtete, die achte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit dem Schlagersänger überraschend wieder streamen - offensichtlich vor dem Hintergrund des 20-jährigen Dschungelcamp-Jubiläums, in dessen Zusammenhang demnächst eine "Legenden"-Staffel ausgestrahlt wird.

Wer die zehn Jahre alten Folgen sehen möchte, bekommt bei RTL+ zunächst jedoch eine Informations-Tafel eingeblendet. Darin verweist der Streamingdienst auf das Jubiläum von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", das man "mit euch und den legendären Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 20 Jahren Dschungelcamp" feiern wolle. "Eine Sache", so heißt es weiter, "gilt aber nach wie vor: Wir distanzieren uns von Michael Wendler." Abschließend schreibt RTL+: "Viel Spaß beim Streamen dieser legendären Staffel!"

Auf DWDL.de-Nachfrage, wershalb man Wendler nun wieder eine Plattform gibt, äußert sich RTL ähnlich. "An unserer Haltung hat sich nichts geändert: Wir distanzieren uns ganz klar von Michael Wendler - das machen wir auch in der auf RTL+ bereitgestellten Staffel nochmal mit einer Tafel deutlich", erklärte ein Sendersprecher. "Aber: Wir feiern in der Jubiläumsausgabe von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' die legendärsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 20 Jahren Dschungelcamp. Dazu gehören auch unsere aktuellen Legenden Mola Adebisi und Winfried Glatzeder, die in dieser achten Staffel mitgewirkt haben und die wohl jeder 'IBES'-Fan als die Kult-Staffel des Formats bezeichnen würde. Deshalb erfüllen wir jetzt den jahrelangen Wunsch von Fans und Zuschauern, unter anderem auch diese Staffel noch einmal sehen zu können."

Bei aller Dramatik, die der achten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ohne Zweifel innewohnte, hätte es für RTL allerdings möglicherweise noch einen weiteren guten Grund gegeben, sich zu distanzieren: Gegen Melanie Müller, der Siegerin der Staffel, läuft aktuell ein Gerichtsprozess, weil ihr vorgeworfen wird, bei einem Konzert den Hitlergruß gezeigt zu haben. Zudem muss sie sich wegen Drogenbesitzes verantworten. So unterhaltsam die 2014er-Staffel des Dschungelcamps auch war: Gut gealtert ist sie nicht.