Der ist Deutscher Meister, Pokalsieger, Weltmeister - und erzielte in 130 Länderspielen gleich 49 Tore für Deutschland. Doch nach der kommenden Saison wird Lukas Podolski seine Karriere beenden. Aus diesem Grund findet im Kölner RheinEnergie-Stadion demnächst Podolskis Abschiedsspiel statt, das auch im Fernsehen übertragen wird.

Wie jetzt bekannt wurde, wird ProSieben das Spiel am Donnerstag, den 10. Oktober um 20:15 Uhr live zeigen. Darüber hinaus ist es freilich auch beim ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn zu sehen. Unter dem Titel "Unsere 10 kehrt heim - ein letztes Mal in Rut un Wiess" werden an diesem Abend neben vielen 2014er-Weltmeistern mit den Trainern Jogi Löw und Hansi Flick auch ehemalige Mannschaftskollegen vom 1. FC Köln, Spieler aus dem aktuellen FC-Kader und Teamkollegen aus Podolskis derzeitiger Mannschaft, seinem polnischen Heimatverein Gornik Zabrze, dabei sein.

© Seven.One / Niederbuchner / Müller; Hannes Hiller

"Die Region Köln als Stadt, der Verein, die Fans haben mir so viel gegeben und mich auch gepusht", sagte Podolski. "Daher wollte ich einfach wieder zurückkommen und dieses Spiel machen. Um einfach Danke zu sagen. Danke an die Stadt Köln. Danke an die Fans. Danke an den Verein. Danke an alle, die mich da begleitet haben. Wir sehen uns auf ProSieben."