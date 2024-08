Mit ihrem "Wochenrückblick der Woche" berichtet Marie Lina Smyrek, besser bekannt unter dem Namen "smypathisch", schon seit geraumer Zeit auf ungewöhnliche Weise über Fehltritte aus Politik und Gesellschaft. In ihren auf TikTok und Instagram veröffentlichten Videos sind nämlich nur ihre Augen und der Mund zu sehen. Das wird sich nun allerdings ändern, denn das junge öffentlich-rechtliche Netzwerk funk, unter dessen Mantel Smyrek schon jetzt sendet, soll einen Ableger bekommen.

Wie funk jetzt angekündigt hat, wird am Sonntag ab 16:00 Uhr erstmals "smypathisch - Die Show" bei YouTube zu sehen sein, ein - laut Eigenbeschreibung - "unnötig kritisches Interviewformat am unnötig langen Tisch". Künftig soll alle zwei Wochen eine neue Ausgabe erscheinen - produziert von der btf. Anders als in ihren bisherigen Videos, die in diesem Jahr sogar für den Grimme-Preis nominiert waren, wird Smyrek darin sogar komplett zu sehen sein.

In der neuen Shows trifft Marie Lina Smyrek Gäste und konfrontiert diese mit ihrem öffentlichen Auftreten. Sie werde dabei "manchmal auch direkt ihre gesamte öffentliche Existenz" hinterfragen, heißt es in der ZDF-Ankündigung. Und weiter: "Dabei ist keine Pointe zu spitz und keine unangenehme Stille zu lang." Moderator Ralph Caspers ist als Gast für die erste Folge angekündigt.

Erst kürzlich war die Personality-Show "World Wide Wohnzimmer" mit Benni und Dennis Wolter bei funk zu Ende gegangen - nach mehr als sieben Jahren, in denen fast 1.600 Videos veröffentlicht wurden. Das Format war zwar ein voller Erfolg, allerdings seien die Show und ihre Community inzwischen aus der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen, an die sich funk richtet, "herausgewachsen", wie funk erklärte. Während "World Wide Wohnzimmer" bei Joyn eine neue Heimat gefunden hat, soll sich die neue "smypathisch"-Show also künftig bei funk wieder um ein jüngeres Publikum kümmern.