Schon im ersten Halbjahr probierte sich das ZDF an einer Weekly für die Mediathek. Während es von "Pumpen" keine zweite Staffel geben soll, laufen die Arbeit an einem neuen Projekt: Die produzierende Firma hat früher schon Serien für Sat.1 in die Tat umgesetzt.

Noch bis in den November hinein laufen die Kameras jetzt für das neue 24-teilige Format, das als New-Adult-Serie bezeichnet wird und eine durchaus ungewöhnliche Handlung vorweist. Im Zentrum nämlich steht eine Mixed-Martial-Arts-Kämpferin namens Louna Lloris. Sie rettet dem Millionenerben Nicolas Dardenne das Leben und wird fortan als sein neuer Bodyguard engagiert.



Anna Bardavelidze, die in einer Nebenrolle in "Asbest" zu sehen war, spielt Louna, Gustav Schmidt ("Tatort", "Nichts, was uns passiert") ist Nicolas. An Nicolas' Seite jedenfalls erlebt Louna "den verführerischen Luxus, aber auch die Bedrohungen", die dieses Leben mit sich bringen. Die beiden kommen sich unweigerlich näher und entdecken ihre Gefühle füreinander. Dabei hat Louna den Job ursprünglich nur angenommen, um die Wahrheit über den Tod ihres Vaters aufzuklären, der bei einem Unfall in einer Fabrik der Dardennes ums Leben kam. Ihre Mission gerät ins Wanken. Kann sie Nico wirklich vertrauen? Als Teil der Dardenne-Dynastie, die womöglich Schuld am Tod ihres Vaters trägt, ist er nicht gerade der ideale Kandidat zum Verlieben.



Philine Schmölzer, Bernhard Schir, Julian Looman, Michael Masula, Gizem Emre, Max Schimmelpfennig, Walid Al-Atiyat, Isabella Parkinson, Ludwig Brix, Nicole Beutler, Nadja Becker und Barbara Meier gehören ebenso zum Cast. Christian Popp und Stefan Sporbert sind die Produzenten der kommenden Serie, Tarek Roehlinger und Greta Benkelmann (je zwölf Folgen) nehmen auf dem Regiestuhl Platz. Birgit Maiwald ist Creative Producerin und Head Autorin, für die Bücher sind zudem auch Florian Vey, Silva Raddatz, Aglef Püschel, Burkhardt Wunderlich und Katja Grübel verantwortlich.

Das ZDF hatte sich in den vergangenen Monaten schon an "Pumpen", einer von Studio Zentral produzierten Weekly rund um ein Fitness-Studio probiert. Von "Pumpen" lief im Juni die 25. und auch letzte Folge. Alle wurden vorab in der Mediathek bereitgestellt, die lineare Ausstrahlung erfolgte nachts im ZDF und am Wochenende tagsüber bei ZDFneo. Im Linearen fiel das Interesse überschaubar aus. Bei ZDFneo erreichte das Programm am Sonntagvorabend um die 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die drei letzten Folgen lagen mit 0,6 und 0,7 Prozent unterhalb der Sendernorm. Die erreichte Quotenspanne lag bei zwischen 0,3 und 1,8 Prozent.