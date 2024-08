am 06.08.2024 - 10:22 Uhr

Gerade mal noch 24,8 Sekunden waren im olympischen Halbfinale der 3x3-Basketball-Frauen zwischen Deutschland und Kanada auf der Uhr - es war ein hochdramatisches Spiel ungewissem Ausgang, das am Montagabend in Paris ausgestragen wurden. Doch mit der Entscheidung, die Live-Übertragung kurz vor Schluss abzubrechen und stattdessen zunächst Werbung und dann die "heute"-Nachrichten zu zeigen, zog das ZDF die Wut der Fans auf sich (DWDL.de berichtete).

Nun hat sich der öffentlich-rechtliche Sender beim Publikum entschuldigt. "Aufgrund der brisanten weltpolitischen Lage sollte die heute-Sendung um 19 Uhr möglichst zur gewohnten Zeit gesendet werden. Die Übertragung kurz vor dem Ende des Halbfinal-Spiels der deutschen 3x3 Basketballerinnen abzubrechen, war aber ein Fehler", räumte das ZDF ein. Und weiter: "Wir bedauern, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer im Hauptprogramm den letzten Korb zum Sieg und Einzug der deutschen Basketballerinnen verpasst haben."

Die entscheidende Schlussphase, in der die deutschen Basketballerinnen den Einzug ins Finale klar machten, hatte das ZDF schließlich im Anschluss an die Nachrichten als Aufzeichnung gezeigt - ebenso übrigens wie das Viertelfinale der deutschen Volleyball-Männer, die nach einem starken Spielbeginn letztlich doch den Franzosen unterlegen waren.

Immerhin: Beim Finale, das die 3x3-Basketballerinnen später am Abend gewannen, bewies das ZDF mehr Fingerspitzengefühl. Um das Spiel ab 22:00 Uhr in voller Länge zeigen zu können, begann das "heute-journal" schon einige früher als ursprünglich geplant. Zumindest den Gold-Jubel konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer des ZDF somit also komplett genießen.