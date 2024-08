Nach zwei erfolgreichen Ausgaben im WDR und NDR wird es das neue Debatten-Format "Die 100 - Was Deutschland bewegt" im Herbst erstmals im Ersten zu sehen geben. Bemerkenswert ist dabei der Sendeplatz: Wie der Sender am Dienstag ankündigte, soll die Sendung mit Moderator Ingo Zamperoni am Montag, den 16. September um 21:15 Uhr ausgestrahlt werden - also auf dem Sendeplatz, auf dem sonst "Hart aber fair" mit Louis Klamroth läuft. Eine zweite Ausgabe soll im November gesendet werden.

© ARD/Alexander von Spreti Christine Strobl

In "Die 100 - Was Deutschland bewegt" beziehen 100 Menschen aus der Bevölkerung zu gesellschaftlichen Themen Stellung. Nachdem zwei Journalisten - in der ersten Ausgabe Anna Planken und Tobias Krell - jeweils Fakten sowie Pro- und Kontra-Argumente zum Thema der Sendung vortragen, stimmen die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren Füßen ab. Sie können sich nämlich in dem in eine "Ja"- und eine "Nein"-Seite aufgeteilten Studio positionieren und damit deutlich machen, welche Argumente sie überzeugen konnten und welche nicht.

Insgesamt sind in diesem Jahr sogar gleich vier Ausgaben von "Die 100 - Was Deutschland" bewegt geplant. Neben den beiden Ausgaben im Ersten sollen im NDR Fernsehen und WDR Fernsehen zwei weitere Folgen der Gemeinschaftsproduktion gezeigt werden. Die Ausstrahlungstermine sind jedoch noch nicht bekannt.