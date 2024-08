Bei Netflix ist man offenbar mit "Kaulitz & Kaulitz" sehr zufrieden und hat jetzt eine Fortsetzung der im Sommer gestarteten Reality-Serie über Bill und Tom Kaulitz angekündigt. Wie der Streamingdienst am Dienstag mitteilte, haben die Dreharbeiten für die neuen Folgen der zweiten Staffel sogar bereits begonnen. Die Ausstrahlung soll demnach im kommenden Jahr erfolgen. Ein genauer Starttermin steht bislang aber freilich noch nicht fest.

Vor allem in Deutschland erwies sich "Kaulitz & Kaulitz" in den vergangenen Wochen offenkundig als schöner Erfolg für Netflix. Nach Angaben des Streamingdienstes erreichte die Reality-Serie auf Anhieb den ersten Platz in den deutschen Netflix-Charts und steht auch jetzt, mehrere Wochen nach ihrem Start, noch immer in den hiesigen Top 10.

Spekulationen über eine mögliche Fortsetzung des Formats hatte es bereits während der ersten Staffel gegeben - auch durch Aussagen der Protagonisten selbst. Darin erwähnte Bill Kaulitz gleich mehrfach, dass er gerne weiterdrehen würde - während sein Zwillingsbruder etwas skeptischer war. Die achte Folge der ersten Staffel endet jedoch bereits vielsagend mit der Frage: "Fortsetzung folgt?".

Aus dem Fragezeichen kann nun also ein Ausrufezeichen werden. Das ist auch ein schöner Erfolg für die Produktionsfirma Constantin Entertainment unter der Führung von Otto Steiner, die hinter dem Doku-Format steht. Executive Producer von "Kaulitz & Kaulitz" sind Per Lars Eppmann und Caroline Rußwurm, Regie führen Pablo Ben Yakov, Michael Schmitt und Annika Blendl. Als Director of Photography fungiert Johannes Obermaier