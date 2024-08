Nachdem Vox das Comeback von Daniela Katzenberger beim Sender eigentlich schon für die zurückliegende TV-Saison angekündigt hatte, daraus aber nichts wurde, startet man mit der Dokusoap aber nun immerhin in die Saison 2024/25. Wie Vox jetzt nämlich bekanntgegeben hat, wird "Daniela Katzenberger", so der schlichte Titel der Sendung, ab dem 6. September immer freitags ab 20:15 Uhr zu sehen sein, wobei man zum Auftakt in die Staffel auf zwei Ausgaben am Stück setzt.

Insgesamt hat Endemol Shine Germany acht Ausgaben von "Daniela Katzenberger" für Vox produziert. Den Sendeplatz am Freitagabend wird Vox mit der Katze also bis Mitte Oktober bespielen können. Am 6. September wird Vox ab 22:20 Uhr noch eine Katzenberger-Doku zeigen. In "Daniela Katzenberger - Die Story" soll die Entertainerin auf ihre Karriere zurückblicken.

Vox hat im Zuge der Ankündigung des Sendetermin nun auch verraten, um was es in den neuen Ausgaben der Dokusoap gehen wird. Katzenberger-Tochter Sophia hat nicht nur der Farbe rosa abgeschworen, sondern sich auch einen Hund zugelegt, wodurch Katzenberger nun Oma ist - so zumindest die Darstellung von Vox. Außerdem hat sich die Blondine ein knallhartes Fitnessprogramm verordnet und reist nach Los Angeles zum Startpunkt ihrer Karriere - der Playboy Mansion. Ehemann Lucas gibt einen Einblick in das Geheimnis ihrer langen Beziehung und gemeinsam zeigen sie ihr Familienleben auf Mallorca.

Und dann spielt natürlich auch Katzenberger-Mama Iris eine wichtige Rolle in der Dokusoap, sie stand in den vergangenen Monaten ohnehin viel stärker im Rampenlicht der Öffentlichkeit als ihre Tochter. In der Dokusoap soll Iris nun ihren Verlobten Stefan auf ihrer Geburtstagsfeier vorstellen - auch Daniela trifft ihn nach Vox-Angaben hier zum ersten Mal.

Zuletzt war Daniela Katzenberger mit ihrer eigenen Dokusoap bei RTLzwei zu sehen, dort ging das Interesse im Sommer 2023 aber spürbar zurück. Nachdem ein Jahr zuvor noch fast 8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gemessen wurde, waren 2023 nur noch rund 5,6 Prozent drin (alle Daten vorläufig gewichtet). Um bei Vox zu bestehen, muss Daniela Katzenberger da etwas zulegen.