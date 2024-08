Bei Vox wird im Herbst häufig das Blaulicht zu sehen sein - zumindest am Mittwochabend, wo der Privatsender nun eine neue Primetime-Strecke angekündigt hat, in deren Mittelpunkt "Heldinnen und Helden des Alltags" stehen sollen. Den Anfang macht eine neue, von Fandango produzierte Doku-Reihe mit dem Titel "110 im Dauereinsatz", die ab dem 4. September mittwochs um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden soll.

Geplant sind zunächst vier Folgen, in deren Mittelpunkt der Alltag von Polizistinnen und Polizisten steht. Konkret sollen "bundesweit die spannendsten Fälle und Protagonisten in den unterschiedlichen Dienststellen" begleitet werden, heißt es in der Beschreibung des Senders. Sie sollen das Publikum an dem teilhaben lassen, "was ihnen passiert und wie es ihnen dabei geht, was sie berührt und wo sie selbst auch mal an ihre Grenzen kommen".

Und auch für den weiteren Verlauf des Jahres will Vox - wie schon im vergangenen Jahr - am Mittwochabend in einem thematisch ähnlichen Bereich bleiben. So sollen auf diesem Sendeplatz auch neue Folgen von "Doc Caro - Jedes Leben zählt" und "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" ausgestrahlt werden.

"Doc Caro", produziert von spin tv, geht damit in die zweite Staffel, nachdem die ersten sechs Folgen im vorigen Herbst im Schnitt fast acht Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten. "Feuer, Wasser, Erde, Luft" war im vergangenen Jahr von Vox sogar bereits vorzeitig aus dem Programm genommen worden, konnte seine Quoten dann aber doch noch steigen. Produziert wird dieses Format von Fandango und Filmreif TV.

Auf dem Sendeplatz am Mittwoch um 22:15 Uhr setzt Vox unterdessen auf Wiederholungen, hofft aber auch einen möglichst guten Audience Flow. Auf diesem Sendeplatz zeigt der Sender die Doku-Reihe "Die Rettungsflieger - Hilfe aus der Luft", die ursprünglich für den Spartensender Nitro produziert wurde, nun also noch einmal einem größeren Publikum gezeigt wird.