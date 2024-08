Zwischen einem und knapp zwei Prozent sicherte sich "Cut It – Die Vorhair Nachhair Show" im vergangenen Spätsommer beim Sender Sixx – gezeigt wurde sie freitags zur Primetime. Eine neue Staffel ist bekanntermaßen längst beschlossene Sache – und hat nun auch einen Sendetermin. Wie schon 2022 wird das Programm zum Saisonstart zu sehen sein. Die erneut sechs Folgen hat Sixx nun ab Freitag, 30. August jeweils um 20:15 Uhr eingeplant, sie werden natürlich auch zeitlich flexibel via Joyn angeboten.

In der Sendung geht es darum, dass Profis unterschiedliche "Haar-Härtefälle" binnen Stunden verschönern. Begleitet und bewertet werden sie dabei von verschiedenen Starfriseuren. All das passiert innerhalb eines Wettbewerbs rund um das perfekte Umstyling. Der Sieger ergattert eine heiß begehrte Equipment-Ausstattung. Die Sendung wird künftig im Doppelpack laufen, denn nach einer Erstausstrahlung, also gegen 21:20 Uhr, plant Sixx nun mit Re-Runs älterer Ausgaben.



Einen Free-TV-Sendetermin gefunden hat übrigens auch die neue Joyn-Comedy-Show "Comedy Battle". ProSieben wird die Episoden im Linearen zeigen, allerdings nicht zu prominenter Uhrzeit. Stattdessen ist die Produktion aus dem Hause Starkl Film nachts vorgesehen. Die Episoden sollen nach ein Uhr zu sehen sein. Los geht es in der Nacht vom 21. auf den 22. August – das ist eine Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.

In dem neuen Programm treten 32 Comedians in 18 Battles gegeneinander an. In jeder Folge gibt es zwei Länder-Duelle und ein Historien-Battle. Eine Jury entscheidet über den Sieg. Abdelkarim vertritt in dieser Deutschland, Angelika Niedetzky Österreich und Charles Nguela die Schweiz. Chris Stephan moderiert.