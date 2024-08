Udo Jürgens hat in seiner Karriere mehr als 105 Millionen Tonträger verkauft und über 1.000 Songs komponiert - und etliche davon haben sich zu Evergreens entwickelt und sind auch zehn Jahre nach seinem Tod noch in aller Munde. Die ARD will Udo Jürgens nun Ende Dezember in einer großen Primetime-Show unter dem Titel "Udo Jürgens Forever - Die Show zu seinem 90. Geburtstag" noch einmal ehren. Es handelt sich um eine Eurovisions-Show, neben dem BR sind auch SRF und ORF mit an Bord.

In der Show, durch die Michelle Hunziker und Sasha als Moderations-Duo führen, werden noch nicht explizit genannte "namhafte Stars der Musikszene" die größten Hits von Udo Jürgens interpretieren. Mit an Bord ist auch das Original-Orchester von Udo Jürgens unter der Leitung seines langjährigen Bandleaders Pepe Lienhard.

Als besonders Highlight wird der bislang noch unveröffentlichte Udo-Jürgens-Song "Als ich fortging" in einer besondere Performance präsentiert. Zu hören gibt es diesen Song bereits ab September. Außerdem wird das Publikum mit zahlreichen Ausschnitten aus Auftritten, Interviews und auch bisher unveröffentlichten Privataufnahmen auf eine Zeitreise durch das Leben des großen Entertainers geschickt. Udo Jürgens' Kinder Jenny und John, aber auch langjährige Weggefährten teilen ihre ganz privaten Erinnerungen an den Star.

Im Anschluss an die Show zeigt die ARD dann auch noch die einstündige Dokumentation "UDO!", die den Lebensweg von Udo Jürgens nachzeichnen will. hier handelt es sich um eine Koproduktion von BR, NDR, SRF und ORF. Versprochenwird ein "packendes Psychogramm eines musikalischen Genies, das sein Leben der Bühne und dem Applaus verschrieben hat - bis in den Tod". Für neue Einblicke soll der exklusive Zugang zum Familienarchiv und zu unveröffentlichtem Bild- und Tonmaterial sorgen, Udo Jürgens' Kinder Jenny und John äußern sich ebenso wie engste Freunde und Vertraute.

Produziert wird die Show von Constantin Entertainment, die Doku von Constantin Dokumentation und Final Frame.