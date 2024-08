Jahrelang brachte Sat.1 sein Reality-Highlight "Promi Big Brother" alljährlich im Spätsommer an den Start - und ging so in der Regel auch allzu starker Konkurrenz aus dem Weg. Vor zwei Jahren änderte man dann allerdings die Strategie und verschob das Format in Richtung Jahresende. Unter dem neuen Sat.1-Chef Marc Rasmus ändert sich der Einsatz-Zeitpunkt nun erneut: Die kamerüberwachte und von der Außenwelt abgeschottete "Wohngemeinschaft" öffnet in diesem Jahr am 7. Oktober ihre Türen. Wie schon im vergangenen Jahr setzt man auf eine zweiwöchige Dauer, nachdem man das Format zwischenzeitlich auf drei Wochen ausgeweitet hatte.

Sat.1 verriet nun nicht nur den Starttermin, sondern auch bereits die ersten Promis, die diesmal dabei sind: Da wäre zum Einen die Schauspielerin und "Tatort"-Kommissarin Mimi Fiedler, die zu ihrer Teilnahme ausrichten lässt: "Ich habe mir vorgenommen, Spaß zu haben. Die letzten Monate waren sehr anstrengend für mich, deswegen fühlt sich meine Teilnahme bei 'Promi Big Brother' jetzt schon wie ein Erholungsurlaub an. Am allermeisten freue mich auf die Gespräche mit den anderen, auf deren Schicksale, ihre Lebenswege und warum sie da sind, wo sie sind."

Viel Reality-Erfahrung aus diversen Formaten bringt Mike Heiter mit, der seine Teilnahme so kommentiert: "Ich habe schon die allererste Staffel verfolgt und wusste schon damals: Eines Tages will ich da mal dabei sein. Ich will einfach eine geile Zeit haben und es genießen. An meine Mitbewohner: Für mich wird's heiter, für euch eher wolkig!" Für den Fußballer Max Kruse ist die Teilnahme hingegen noch Neuland: "'Promi Big Brother' ist mein erstes Reality-Format, deshalb bin ich total gespannt und lasse es einfach auf mich zukommen. Meine Frau Dilara war letztes Jahr Bewohnerin - mit ihr habe ich mich natürlich ausgetauscht und mir Tipps geholt. Ich möchte die Zeit im Container einfach genießen. Möge der Sympathischste gewinnen."

Am festen Moderations-Personal ändert sich nichts: Marlene Lufen und Jochen Schropp führen durch die Sendung, bei der anschließenden "Late Night Show", die wie zuletzt gewohnt ebenfalls in Sat.1 zu sehen sein wird, laden Melissa Khalaj und Jochen Bendel zur Container-Analyse. Einen 24-Stunden-Livestream gibt's auf Joyn. Produziert wird "Promi Big Brother" von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.