am 14.08.2024 - 11:30 Uhr

Wenige Wochen vor Beginn der neuen NFL-Saison ist jetzt bekannt geworden, dass Nitro Veränderungen bei seinem wöchentlichen Football-Magazin vornehmen wird. Zwar gibt es "NFL Sideline" auch weiterhin zu sehen - allerdings läuft die Sendung fortan nicht mehr freitags, sondern montags. Zugleich wird die Sendeplatz von einer Stunde auf 30 Minuten gekürzt. Zu sehen gibt es "NFL Sideline" somit ab dem 9. September jeweils am Montag um 19:45 Uhr.

Nicht die einzige Veränderung: Moderator Jan Stecker und Co-Host Jan Weinreich begrüßen künftig regelmäßig Mika Kaul und Kasim Edebali sowie weitere Gäste im Studio, das nach Angaben des Senders ebenfalls neu gestaltet wurde. NFL-Fans kennen Mika Kaul als Kommentatorin vom Streamingdienst DAZN, für den sie auch weiterhin im Einsatz sein wird. Kasim Edebali, Ex-NFL-Profi, wiederum ist neben seinen Nitro-Auftritten auch weiterhin bei den "ran"-Übertragungen der European League of Football zu sehen. Beide sollen übrigens auch vereinzelt zu Einsätzen als Kommentatorin und Experte in den RTL-Übertragungen kommen, heißt es.

Mit "NFL Sideline" will Nitro eigenen Angaben zufolge neben der sportlichen Highlights vor allem auf den "Entertainmentfaktor" der NFL blicken. Daher soll's dann auch verstärkt um den "schillernden Lifestyle der Superstars, die kuriosesten Szenen der Gameweek und die aktuellen Storylines" gehen, wie es heißt. Dass Nitro am Konzept schraubt, kommt derweil nicht überraschend: In der ersten Saison erreichte das Magazin nur sehr überschaubare Quoten.

Auch "Toggo Touchdown" auf neuem Sendeplatz

Einen neuen Sendeplatz erhält unterdessen auch das Kindermagazin "Toggo Touchdown". Bislang immer im Vorabendprogramm beheimatet, meldet sich die Sendung am Samstag, den 7. September schon um 13:40 Uhr im Programm von Toggo zurück.

Erst vor einer Woche hatte RTL angekündigt, an seinem NFL-Konzept schrauben zu wollen. Eigenen Angaben zufolge will der Sender "noch mehr US-Feeling" vermitteln und neben der TV-Produktion aus dem Kölner Sendezentrum verstärkt aus den amerikanischen Stadien berichten (DWDL.de berichtete).