Das WDR Fernsehen hat anlässlich des Todes von Richard Rogler für die kommenden Tage mehrere Programmänderungen angekündigt. Demnach wird es am Freitag ab Mitternacht noch einmal das Porträt "Sechzig aushalten" von Lothar Schröder zu sehen geben, das 2009 anlässlich von Roglers 60. Geburtstag entstanden ist.

Darüber hinaus wird das WDR Fernsehen ab Sonntag ab 23:15 Uhr noch einmal das Bühnenprogramm "Ewiges Leben" zeigen, das ebenfalls aus dem Jahr 2019 stammt. Der Radiosender WDR5 hat zudem Ausschnitte aus Roglers Programm "Anfang offen" im Internet zum Abruf bereitgestellt.

"Der Tod von Richard Rogler, der Tod von Deutschlands erstem Professor für Kabarett, ist schlicht und einfach: sehr traurig", sagte WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn. "Der WDR ist dem Künstler für seine langjährige Verbundenheit zutiefst dankbar."

Erster WDR-Auftritt vor fast 40 Jahren

Rogler war am Sonntag im Alter von 74 Jahren in Köln gestorben. Dem WDR war der Kabarettist über Jahrzehnte hinweg verbunden - vor fast 40 Jahren stand er erstmals für den Sender vor der Kamera, damals mit Glossen für das Wirtschaftsmagazin "Plusminus". Von 1987 bis 1998 spielte er die Rolle des Maklers Panowski in der "Lindenstraße" und war Stammgast in "Stratmanns" Kneipentheater. 1988 hob Rogler außerdem die bis heute laufenden "Mitternachtsspitzen" aus der Taufe.

Während seiner Karriere gehörte Richard Rogler auch zum festen Ensemble des legendären "Scheibenwischers" im Ersten. Daneben präsentierte er für den Saarländischen Rundfunk die Sendungen "Gesellschaftsabend" und "Roglers rasendes Kabarett" und war in der 3sat-Show "Roglers Freiheit" zu sehen. Während seiner Karriere erhielt Richard Rogler zahlreiche Preise, darunter den Telestar und den Grimme-Preis.