Im vergangenen Jahr spannte ProSieben die Fans von "Wer stiehlt mir die Show?" ungewöhnlich lange auf die Folter. Von den etwas seltsam gewählten Sendeplätzen zu Jahresbeginn und im Sommerprogramm - beides mit Blick auf den Werbeverkauf eher schwierige Zeiten - hatte man sich im vergangenen Jahr verabschiedet, die Herbst-Staffel hielt man aber sehr lange bis zum November zurück, sodass das Finale erst kurz vor Weihnachten zu sehen war.

ProSieben hatte angesichts des 2023 generell brachliegenden Werbemarkts damals viele Produktionen in der Hoffnung auf einen Werbe-Endspurt möglichst weit in Richtung Jahresende verschoben. In diesem Jahr wiederholt sich das nun nicht: Die nunmehr bereits achte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" geht am 8. September an den Start, wie zuletzt gewohnt auf dem Sendeplatz Sonntags um 20:15 Uhr. Auf Joyn gibt's die Folgen bereits eine Woche im Voraus, dementsprechend fällt der Startschuss hier also sogar schon am 1. September.

In der Quizshow treten drei Promis und eine "Wildcard" in acht Kategorien verteilt über drei Gewinnstufen an - mit dem besonderen Kniff, dass das Finale gegen den Moderator (oder die Moderatorin) gespielt wird und der Hauptgewinn die Moderation der darauffolgenden Sendung ist. Joko Winterscheidt versucht diesmal, seinen Job möglichst lange gegen die Musikerin Nina Chuba, den Entertainer Kurt Krömer und den Podcaster und Moderator Tommi Schmidt zu verteidigen.

Joko kommentiert das mit den Worten: "Ich freue mich auf das Quizkanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer großartig, wenn ein paar Rate-Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen." Produziert wird das vielfach preisgekrönte Format, das zu den erfolgreichsten ProSieben-Sendungen zählt, von Florida Entertainment.