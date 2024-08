Am 29. August veröffentlicht Amazon die zweite Staffel seiner "Herr der Ringe"-Serie "Die Ringe der Macht", fast zwei Jahre nachdem die erste Staffel ihre Premiere gefeiert hatte. Im Vorfeld der neuen Folgen gibt es die acht Episoden der ersten Staffel nun erstmals auch kostenfrei für Leute zu sehen, die Prime Video nicht abonniert haben - denn Amazon hat die Serie an Samsung lizenziert, das sie in seinem kostenfreien, werbefinanzierten FAST-Angebot Samsung TV Plus anbietet.

Die Folgen laufen ab sofort und noch bis zum 28. August auf dem FAST-Channel "Entertainment Mix" und stehen auch als Video-on-Demand zum kostenfreien Abruf zur Verfügung. Kleiner Haken: Um Samsung TV Plus nutzen zu können, benötigt man entweder einen Smart-TV von Samsung oder ein Smartphone oder Tablet der Galaxy-Reihe. Für diese Geräte ist Samsung TV Plus als App verfügbar.

"'Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht‘ hat weltweit einen beispiellosen Erfolg erzielt. Fans auf der ganzen Welt haben die Rückkehr nach Mittelerde gefeiert und waren von den atemberaubenden Bildern und weitreichenden Geschichten begeistert. Jetzt können sie die erste Staffel der Serie mit Samsung TV Plus auch auf FAST sehen", schwärmt Alex Hole, Senior Vice President bei Samsung Europe. "Es gibt eine steigende Nachfrage der Zuschauer:innen nach kostenlosen, kuratierten Inhalten, die auf dem TV-Bildschirm zugänglich sind. Und genau da setzen wir mit der Ausweitung von Samsung TV Plus an. Wir freuen uns, der ausgewählte FAST-Partner von Prime Video zu sein und noch mehr Menschen erstmals die Möglichkeit zu bieten, diese hochgelobte Serie in Vorfreude auf die neue Staffel zu entdecken."

Sandhya Iyer, GM, Global 3P Devices Marketing bei Amazon Prime Video sagt: "Wir sind begeistert darüber, unsere Beziehung zu Samsung weiter auszubauen und es den Samsung TV Plus-Nutzer:innen zu ermöglichen, in die erste Staffel von ‚Der Herr der Ringe: The Rings of Power‘ reinzuschnuppern, noch bevor die zweite Staffel am 29. August auf Prime Video startet. Es ist für beide Organisationen ein Meilenstein, dieses ikonische Franchise einem neuen Publikum rund um den Globus ohne zusätzliche Kosten zugänglich zu machen. Wir haben bereits 2022 zum Start der Reihe ‚Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht‘ mit Samsung zusammengearbeitet, und wollen gemeinsam das Angebot für bestehende und zukünftigen Tolkien-Fans immer weiter verbessern."