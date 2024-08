am 15.08.2024 - 15:06 Uhr

Wenn Hauptkommissar Thiel und Rechtsmediziner Boerne im Münsteraner "Tatort" ermitteln, dann sind die Quoten stets noch einmal höher als man es von der ARD-Krimireihe gewohnt ist. Nun müssen sich die Fans jedoch auf einen Abschied einstellen: Wie der WDR am Donnerstag bekanntgab, wird sich Schauspielerin Mechthild Großmann im kommenden Jahr vom "Tatort" verabschieden. Seit der ersten Folge vor 22 Jahren gehört Großmann zum Ensemble des Münster-"Tatorts" und verkörpert die Staatsanwältin Wilhemine Klemm. In drei weiteren Folgen will Großmann ihre mit Ecken und Kanten versehene Figur noch spielen - doch danach ist Schluss.

"Wenn Ende 2025 der letzte Münster 'Tatort' mit mir gesendet wird, werde ich 77 Jahre alt sein, und ich habe nicht vor, aufzuhören zu arbeiten", sagte Mechthild Großmann. "Ich werde also auch weiter Theater spielen und Lesungen gestalten, möglichst mit Musik – und wenn der WDR mal für die Rolle einer bösartigen Mörderin jemanden sucht, wäre ich sofort wieder da. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, mit ChrisTine Urspruch und Björn Meyer, viele Jahre mit Friederike Kempter und dem wunderbaren Vadder - Claus D. Clausnitzer - , und natürlich mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers so lange - 23 Jahre lang - zu spielen. Danke."