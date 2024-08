Von einem "TV-Hammer" schrieb "Bild" am Freitag und spekulierte über "Raabs große Pläne mit RTL". Von einer neuen Show ist die Rede, in der Stefan Raab nur wenige Tage nach seinem Boxkampf gegen Regina Halmich einen "Show-Erben" suchen will - angeblich in direkter Konkurrenz zu "TV total", wo Raab ja eigentlich bereits mit Sebastian Pufpaff so etwas wie seinen Erben aufgebaut hat (DWDL.de berichtete).

Spannend sind die "Bild"-Spekulationen unterdessen auch mit Blick auf die "Heavytones", jene Band also, die schon zu Raabs Zeiten bei "TV total" für die Musik sorgte und dies auch tut, seit Pufpaff die Moderation der Comedyshow bei ProSieben übernommen hat. Laut "Bild" soll die Band ihren Abschied bei "TV total" verkündet und im Gegenzug für die neue RTL-Show unterschrieben haben.

Sollte diese wirklich bereits wenige Tage nach Raabs Kampf im September starten, dann müsste RTL allerdings auf die Heavytones verzichten. Der Vertrag der Band für ihre Auftritte bei "TV total" besitzt jedenfalls noch bis zum Jahresende Gültigkeit. Das haben sowohl das Produktionshaus Banijay als auch ProSieben bestätigt. Ein Sendersprecher sagte am Freitag zu DWDL.de: "Die Heavytones waren am Mittwoch bei 'TV total' und werden auch am nächsten Mittwoch bei 'TV total' sein. Sie sind auf jeden Fall bis Jahresende bei 'TV total'."

Wer den Ton angibt, sollte Raabs neue Show tatsächlich bereits Mitte September kommen, bleibt also vorerst unklar - wie so vieles rund um das bevorstehende Comeback. Bei RTL übt man sich aktuell in Zurückhaltung. "Wir freuen uns auf den Box-Kampf am 14. September", erklärte der Sender gegenüber "Bild" und ließ zugleich ausrichten, "alles Weitere" nicht zu kommentieren. Die Spekulationen, so wirkt es, scheinen RTL nicht ungelegen zu kommen.