Vor einigen Tagen hat die deutsche Schwimmerin Angelina Köhler eine Kritik formuliert, die sehr eingängig war und die seither viel diskutiert wird. Köhler kritisierte, dass Siegerinnen und Sieger aus dem deutschen Team bei Olympia nur 20.000 Euro Prämie erhielten, während das Gewinnerpaar im RTL-"Sommerhaus der Stars" 50.000 Euro einstreicht. "Wir trainieren unser ganzes Leben dafür. Wir trainieren zehnmal die Woche und ich finde, es kann nicht sein, dass die Prämien so wenig sind", so die Schwimmerin.

RTL nutzt das nun für eine schlagzeilenträchtige Ankündigung, so wird man im Rahmen der neuen Show "Eltons 12", die im Winter erstmals zu sehen sein wird, ein Olympia-Special veranstalten. In einer etwas umständlich formulierten Pressemitteilung erklärt der Sender, man lade Köhler und elf weitere deutsche Olympiateilnehmerinnen und Olympiateilnehmer in die Show ein. Gegenüber DWDL.de bestätigt RTL: Köhler hat bereits zugesagt und wird teilnehmen, mit den anderen Profi-Sportlern laufen demnach noch Gespräche.

Wer noch neben Angelina Köhler in dem Format, das von Raab Entertainment produziert wird, zu sehen sein wird, ist damit unklar. Fest steht dagegen schon jetzt: Der Sieger oder die Siegerin kann sich über eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro freuen - also wesentlich mehr als das, was man für einen Olympia-Sieg erhalten hätte.

Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, erklärt: "Wer Außergewöhnliches leistet, soll auch angemessen belohnt werden: ob in unseren Reality-, Quiz- oder Showformaten! Gerne laden wir Angelina Köhler und die weiteren Olympia-Held:innen zu unserer ersten Ausgabe von "Eltons 12" ein, wo sie nochmal in ganz anderen Disziplinen zeigen können, was in ihnen steckt und sich mit einem Preisgeld von 100.000 Euro belohnen können."

Und Moderator Elton ergänzt: "Ich habe jeden Tag Olympia verfolgt. Die Leistung aller unserer Sportler:innen war wirklich beeindruckend. Es ist mir eine riesengroße Ehre, wenn in meiner neuen Show 12 Olympia-Held:innen um 100.000 Euro spielen! Das verspricht jede Menge goldige Momente. Und als Showact trete ich gegen die australische Breakdancerin in einem Battle an. Also, vielleicht."

Neben Elton wird auch Frank Buschmann ein Teil von "Eltons 12" sein, er wird kommentieren. In jeder Ausgabe treten zwölf prominente Kandidaten an, die eine Gemeinsamkeit haben - etwa ein TV-Format, ein Beruf oder eine Leidenschaft. Als Gruppe sind sie zwar verbunden, allerdings duellieren sie sich in zwei Spielrunden in Eins-gegen-Eins-Duellen sowie einem Finale, in dem die besten Drei gegeneinander antreten. Insgesamt sind sechs Ausgaben geplant.