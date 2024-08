Grünes Licht für die Produktion einer zweiten Staffel hat die ZDFneo-Serie "Like a Loser" mit Ben Münchow in tragender Rolle bekommen. Die erste Runde des Formats lief im Frühjahr 2023, also vor mehr als einem Jahr. Nun entstehen in und um Köln acht weitere Folgen. Christian Rietz ist dabei Executive Producer für die herstellende ITV Studios Germany GmbH.

In der ersten Staffel der ZDFneoriginal-Comedy-Serie hatte der von Ben Münchow dargestellte Julian seine Jugendliebe Marie wiedergetroffen und seinen 15-jährigen Sohn Ernst (Diyar Ilhan) kennengelernt. Zu Beginn der neuen Folgen ist Ernst nun sehr glücklich, denn Julian ist nicht mit seiner Band auf Tournee gegangen, sondern in seiner Nähe geblieben.



Zur weiteren Handlung der neuen Folgen schreibt das ZDF: "Tatsächlich bemüht Julian sich um ein geregeltes Leben – nicht zuletzt, um Marie (Tinka Fürst) damit zu beeindrucken. Doch gerade als er bei ihr punkten kann, passiert etwas, womit niemand gerechnet hat: Marie ist schwanger – und neben Julian kommt auch Stöfgen (Tom Beck) als Vater infrage." Beim Versuch, Marie davon zu überzeugen, dass er endlich bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, treibe Julian sie jedoch immer mehr in Stöfgens Arme. Und Ernst brauche dringend Rat in Sachen Liebe.

Emre Pakkan, Isabella Archan, Chryssanthi Kavazi und Steffen Will spielen in weiteren Rollen .Die Dreharbeiten sollen Ende September abgeschlossen sein. Bis dahin nehmen Sven Nagel und Ann-Christin Wegner auf dem Regiestuhl Platz. Die Drehbücher kommen von Sandra Schröder, Frederik Hunschede und Annekathrin Lang. Ein Sendetermin bei ZDFneo steht ebenso wenig fest wie ein Veröffentlichungsdatum in der Mediathek.