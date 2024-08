Sat.1 hat schon recht zeitnah eine weitere Staffel der Produktion "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" in Aussicht gestellt. Somit meldet sich die Sendung deutlich früher als in Vergangenheit im Sat.1-Programm mit frischer Ware zurück. 2022 startete die damals neue Staffel Ende Oktober, in der Saison 23/24 legte Sat.1 mit der Vermissten-Suche sogar erst Anfang Januar los. Somit steht nun also sogar schon die zweite Staffel der Produktion im Kalenderjahr 2024 an. Sie soll am 15. September beginnen und jeweils sonntags auf dem Sendeplatz um 18:55 Uhr zu sehen sein.

Seit Frühjahr und auch den Sommer über setzt Sat.1 auf Wiederholungen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich". Erst vergangenes Wochenende zeigte sich, dass sich auch damit recht gute Quoten erzielen lassen. Bei den klassisch Umworbenen kam der Aufguss auf fast neun Prozent Marktanteil. Mitte Juli verbuchte ein Re-Run sogar mehr als elf Prozent. Die frischen Folgen erreichten insbesondere vergangenen März super Werte – auch damals war Julia Leischik für zweistellige Marktanteile gut.



In der neuen Staffel geht es unter anderem um die 29-jährige Corinna, die kurz nach ihrer Geburt zur Adoption freigegeben wurde. Sie erlebt eine glückliche Kindheit bei ihren Adoptiveltern, bis diese jedoch viel zu jung versterben. Plötzlich allein auf dieser Welt, gerät Corinnas Suche nach ihrer leiblichen Mutter immer mehr in den Fokus. "Weshalb wurde sie nach der Geburt weggegeben? Trägt sie selbst Schuld daran?" Diese zwei Fragen stelle sich die 29-Jährige, heißt es in einer Sat.1-Mitteilung. Nun sei Corinnas letzte Hoffnung Julia Leischik.

"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" läuft seit nunmehr zwölf Jahren im Sat.1-Programm. Zuvor war Leischik in der RTL-Sendung "Vermisst" zu sehen. Auch in dieser suchte sie nach vermissten Personen.