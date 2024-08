Die von High View betriebenen Pay-TV-Sender AXN Black und AXN White haben einen Ausblick auf ihr Oktober-Programm gegeben. Bei AXN Black setzt man angesichts des nahenden Halloweens auf Horror: Ab dem 3. Oktober läuft donnerstags um 21:45 Uhr die Horrorserie "Chapelwaite" in Doppelfolgen, das Finale ist somit dann an Halloween zu sehen. Es ist die erste lineare Ausstrahlung in Deutschland, bislang stand sie aber schon bei Magenta TV zum Abruf bereit. Ab Halloween ist sie dann auch in den AXN Black-Mediatheken komplett verfügbar.

Die Serie basiert auf der Kurzgeschichte "Briefe aus Jerusalem" von Stephen King und ist zudem hochkarätig besetzt: Die Hauptrollen übernehmen Oscar-Gewinner Adrien Brody ("Der Pianist") und Emily Hampshire. Brody spielt in der Serie Captain Charles Boone, der im Jahr 1850 samt seiner Kinder auf das Familienanwesen seiner Vorfahren zieht und dort düstere Geheimnisse ans Tageslicht bringt.

Für AXN White hat man unterdessen die Fortsetzung der britischen Version der Serie "Professor T" angekündigt, die ab dem 17. Oktober als deutschsprachige Premiere donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen ist. Im Vorfeld werden ab dem 1. September auch die ersten beiden Staffeln in den Mediatheken von AXN White nochmal zur Verfügung stehen. In den neuen Folgen wechselt Professor T (Ben Miller) die Universität Cambridge als seinen Hauptaufenthaltsort mit dem Gefängnis: seine Karriere steht auf dem Spiel, während er gezwungen ist, eine folgenschwere Entscheidung zu treffen.

Immer mittwochs um 20:15 Uhr gibt's ab dem 30.Oktober dann zudem die zweite Staffel von "Hotel Portofino" mit Natascha McElhone zu sehen. In den neuen Folgen kehrt Bella Ainsworths Ehemann Cecil, der seit einiger Zeit nicht mehr gesehen wurde, unangekündigt zurück, was Bella zwingt, sich ihrer Beziehung zu ihm zu stellen. Währenddessen vertieft sich ihre Freundschaft mit dem Architekten Marco, der beim Bau eines Spas hilft. Ihr Sohn Lucian, der in London lebt, kämpft mit seinen Gefühlen für das Dienstmädchen Constance und versucht, seinen von der italienischen Polizei gesuchten Freund Nish zu retten. Cecil plant, das Hotel in ein Alkoholschmuggel einzubeziehen, was Bella dazu zwingt, Allianzen zu schmieden. Schließlich bringt Cecil das Hotel in Gefahr und es ereignet sich eine Tragödie mit tödlichen Konsequenzen.