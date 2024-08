am 21.08.2024 - 12:45 Uhr

Eine langjährige Marke verschwindet vom deutschen Produktionsmarkt: Fünf Jahre nach der Übernahme wird Banijay Germany das Produzenten-Label Good Times nicht mehr weiterführen. Das hat Banijay am Mittwoch gegenüber DWDL.de bestätigt. 2019 hatte Banijay die einst von Sylvia Fahrenkrog-Petersen gegründete Kölner Produktionsfirma übernommen. Fahrenkrog-Petersen blieb danach noch einige Jahre an Bord, ehe vor zwei Jahren schließlich die frühere RTLzwei-Unterhaltungschefin Shona Fraser die Geschäftsführung übernahm. Fraser bleibt aber auch nach der Schließung von Good Times weiterhin im Banijay-Universum tätig - sie wechselt zum 1. September als Produzentin in die Geschäftsführung von Brainpool TV. Ihre erklärte Aufgabe ist es, einen neuen Bereich aufzubauen, der die Firma um das Genre Light Entertainment erweitern soll.

Daneben steigt der bisherige Creative Director Florian Göbels innerhalb der Brainpool als Produzent in die Geschäftsführung auf. Er verantwortet mit seinem Team nicht zuletzt jene Entertainment-Formate, die einst vor allem von Stefan Raab geprägt waren, darunter "TV total", "Schlag den Star" oder das "TV total Turmspringen". Unverändert bleibt, dass Godehard Wolpers weiterhin als Produzent und Geschäftsführer den Bereich Comedy und als Co-Geschäftsführer die Brainpool Live Entertainment gemeinsam mit Ingrid Langheld verantwortet. Fraser, Wolpers und Göbels berichten an Marcus Wolter, der neben seiner Aufgabe als Vorstand der Banijay Gruppe auch Geschäftsführer von Brainpool TV ist.

Stellenabbau und neue Zuständigkeiten

Bitter ist das Aus von Good Times indes freilich trotzdem, immerhin soll es nach DWDL.de-Informationen zu einem Stellenabbau kommen, weil nicht alle Beschäftigten im Konzern eine neue Aufgabe finden werden. Good Times produzierte in der Vergangenheit Formate wie "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern" und den "Trödeltrupp" für RTLzwei sowie "Yes we camp" für Kabel Eins. Diese Programmmarken sollen künftig zu Banijay Productions unter der Führung von Arno Schneppenheim wechseln. Die laufenden Produktionen "Good Luck Guys" für Joyn sowie der Kabel-Eins-Dauerbrenner "Mein Lokal, Dein Lokal" wiederum sollen im Gegenzug weiterhin von Shona Fraser und ihrem Team verantwortet werden.

© Banijay Marcus Wolter

Shona Fraser erklärte, sie freue sich, ein neues Mitglied in der Brainpool-Familie zu sein. "Wir haben gemeinsam eine Menge vor, damit die Erfolgsgeschichte von Brainpool weitere 30 Jahre fortschreitet. Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf meine Zeit bei Good Times zurück. Dort habe ich wertvolle Erfahrungen gesammelt und ein großartiges Team kennengelernt", so Fraser. Und Arno Schneppenheim, Geschäftsführer Banijay Productions, sagte: "Neben unseren Kernbereichen Reality, Show & Comedy sowie Dokumentation werden wir durch die starken Marken der Good Times nun auch den Bereich Factual Entertainment stärken und ausbauen. Wir heißen die neuen Kolleginnen und Kollegen von ganzem Herzen in der Eupener Straße Willkommen."

Erst im vergangenen Jahr hatte Banijay Germany bereits das Produktionsgeschäft von Noisy Pictures geschlossen, das aus der weniger als ein Jahr zuvor übernommenen Produktionsfirma Sony Pictures Film- und Fernsehproduktion hervorgegangen war. Die erfolgreiche Vox-Show "Die Höhle der Löwen" wird seither von der Banijay-Tochter Endemol Shine Germany, dem dritten deutschen Non-Fiction-Label des Konzerns, hergestellt.