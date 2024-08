Vor rund einem Monat hat RTL Deutschland angekündigt, künftig die Entwicklung der Technik hinter RTL+ nicht mehr in Eigenregie vorantreiben zu wollen. Stattdessen wird man 2026 auf die Plattform von Bedrock wechseln - einer Tochter von RTL Group und M6 in Frankreich, die bereits die Technik hinter allen anderen Streamingdiensten der RTL Group in Frankreich, den Niederlanden und Ungarn stellt.

Die Bedrock-Plattform muss dafür aber offensichtlich noch erweitert werden, schließlich gibt es bislang nur in Deutschland das Modell der "All Inclusive Entertainment-App", wie man sie bei RTL selbst bezeichnet, die neben Video-Streaming ja noch weitere Mediengattungen umfasst. Insofern erscheint es nur konsequent, dass mit Robert Wenrich der Mann, der seit April 2023 als SVP Product & Technology bei RTL Deutschland die gesamte Produktentwicklung, Technik und User Experience von RTL+ verantwortet, im kommenden Jahr zu Bedrock wechselt. Dort übernimmt er den Posten des Chief Product Officers und wird in dieser Funktion an CEO Jonas Engwall berichten. Nicolas Auffret, Chief Operating Officer von Bedrock, der heute die Produktabteilung, die Strategie, das Marketing und den Kundenbetrieb beaufsichtigt, wird mit dem Eintritt von Robert seinen Aufgabenbereich erweitern und die Bereiche Client Onboarding und Business Development betreuen.

Jonas Engwall: "Bedrock ist Europas führendes Streaming-Tech-Unternehmen und unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Deshalb freuen wir uns, einen so erfahrenen und versierten Mitarbeiter wie Robert in der Bedrock-Familie mit aktuell 400 hochkarätigen Streaming-Experten begrüßen zu dürfen. Da wir auf mehreren europäischen Märkten tätig sind, ist es für uns von entscheidender Bedeutung, Talente mit unterschiedlichen Erfahrungen, aber auch mit verschiedenen kulturellen, sprachlichen und landesspezifischen Hintergründen zu gewinnen."

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: "Robert ist als Senior Vice President Product & Technology zusammen mit seinen Teams maßgeblich am erfolgreichen technischen Ausbau von RTL+ zur ersten All Inclusive Entertainment-App beteiligt. Mit diesem Angebot setzen wir neue Maßstäbe im europäischen Streaming-Markt. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Bedrock bei der Weiterentwicklung der eigenen Streaming-Plattform auf Roberts große Expertise zählen kann."

Robert Wenrich selbst sagt zu seinem Wechsel: "Der Launch der ersten All Inclusive Entertainment-App war für mich das wohl ambitionierteste Projekt der letzten Jahre in ganz Medien-Europa, das wir erfolgreich gemeistert haben. Jetzt heben wir unseren Streamingdienst und Bedrock gleichsam auf das nächste Level. Dass ich diesen spannenden Prozess gestalten darf, um den europäischen Streaming Champion zu bauen, ist eine einzigartige Herausforderung, die ich gerne annehme."

Wenrich war war vor seinem Wechsel zu RTL Deutschland acht Jahre lang in verschiedenen Positionen bei Axel Springer tätig. Nach seinem Start in der Produktentwicklung Paid-Content für "Bild" leitete er die Produktentwicklungs-Temas der "Bild"-Apps und -ePaper. Anschließend wechselte er zu Axel Springer National Media & Tech, wo er als Director Product & Engineering Entwicklung und Rollout des hauseigenen Redaktionssystems für bild.de und welt.de sowie die Produktarchitektur für Bild TV entwickelte.