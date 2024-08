am 22.08.2024 - 10:13 Uhr

Mit noch einmal zehn neuen Folgen brachte der ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn im Februar und März vergangenen Jahres die Serie "Jerks." mit Fahri Yardim und Christian Ulmen zu Ende. Während die Free-TV-Auswertung in der Vergangenheit in der Regel einige Monate später folgte, ließ ProSieben die finale Staffel diesmal aber ungewöhnlich lange liegen. Nun steht der Ausstrahlungstermin aber fest.

Ab dem 11. September zeigt ProSieben die finalen Episoden im Rahmen seines Comedy-Mittwochs immer ab 23:30 Uhr in Doppelfolgen. Damit läuft "Jerks" also im Schlepptau von "Comedystreet", eine andere Joyn-Produktion, die dann auch bei ProSieben ausgewertet wird. Zum Start in den Mittwochabend ist "TV Total" und "Bratwurst & Baklava - Die Show" zu sehen.

Die letzte Staffel bietet erstmals Einblicke in die vermeintliche Vergangenheit von Christian und Fahri. Gezeigt wird, wie sich die beiden als Kinder kennenlernen, wie ihre Freundschaft wächst und sie sich gegenseitig in ausweglose Situationen manövrieren, sich aber trotzdem immer wieder daraus retten.

Dass "Jerks" über die fünfte Staffel hinaus nicht fortgesetzt wurde, war offenbar eine Entscheidung der Macher - insbesondere also von Christian Ulmen, der zugleich Headwriter, Regisseur, einer der Hauptdarsteller und Produzent der Comedyserie neben Carsten Kelber ist.