In "The Assassin" spielt Keeley Hawes ("Bodyguard") eine pensionierte Auftragskillerin, die sich aus ihrem gefährlichen Leben zurückgezogen hat und auf einer abgelegenen griechischen Insel lebt. Gerade als ihr Sohn Edward (gespielt von "Good Doctor"-Hauptdarsteller Freddie Highmore) zu Besuch ist und sich um eine Annäherung in der Beziehung zu seiner Mutter, die alles andere als innig ist, bemüht, holt die beiden Julies Vergangenheit ein. Kurz darauf müssen sie von der Insel fliehen. In einem Wettlauf gegen die Zeit kämpft Julie darum, ein Komplott aufzudecken und ihren Sohn sowie ihre Beziehung zu ihm zu retten.

Die Drehbücher für die Serie stammen von Harry und Jack Williams ("The Tourist"), Krissie Ducker ("Killing Eve"), Hamish Wright ("Significant Other") und Selina Lim ("Sex Education"), während Lisa Mulcahy und Daniel Nettheim sich die Regiearbeit teilen. In weiteren Rollen vor der Kamera spielen Jack Davenport, David Dencik, Shalom Brune-Franklin, Gina Gershon, Alan Dale, Gerald Kyd, Devon Terrell und Richard Dormer.

Produziert wird "The Assassin" von der All3Media-Tochter Two Brothers Pictures. In Großbritannien und Irland ist Prime Video der Partner, das ZDF ist als deutscher Koproduktionspartner an Bord, weiteres Geld kommt von All3Media International und dem australischen Streamingdienst Stan. Die verantwortliche Redaktion im ZDF hat Laura Mae Harding. Wann es die Serie zu sehen geben wird, steht noch nicht fest.