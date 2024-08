"Drei Frauen, die sich im Schutz der Nacht treffen, um die restlichen Spieler einen nach dem anderen zu eliminieren und am Ende lockt ein Schatz. An irgendwas erinnert mich das? Ich komme gerade nicht drauf..." Mit einem amüsanten Seitenhieb hat RTL-Moderatorin Sonja Zietlow in der am Abend bei RTL+ veröffentlichten zwölften Folge von "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" an die ebenfalls von ihr moderierte Strategie-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" erinnert.

Ein Zufall? Wohl kaum: Für deren Fortsetzung gibt es nun nämlich einen Starttermin. Wie jetzt bekannt wurde, wird das achtteilige Halloween-Special ab dem 10. Oktober exklusiv beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereitstehen. Zum Auftakt zeigt RTL+ direkt zwei Folgen, die übrigen Episoden folgen danach im Wochentakt. Wer zum Cast der neuen Staffel gehört, ist noch nicht bekannt. Doch RTL legt die Latte hoch und verspricht "erneut eine hochkarätige Prominenten-Riege", die Sonja Zietlow in ihrem Schloss empfangen wird.

RTL hatte die erste Staffel von "Die Verräter" im vergangenen Herbst gezeigt, konnte damit aber noch nicht den erhofften Quoten-Hit landen. Nach einem ordentlichen Start ließ das Interesse des Publikums an dem Format nach, die letzte Folge erzielte nur noch einen Marktanteil von 8,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Ungeachtet der mäßigen Quoten glaubt man in Köln-Deutz jedoch weiterhin an "Die Verräter" - und gab bei der Produktionsfirma Tower sogar zwei weitere Staffeln in Auftrag. Neben dem Halloween-Special, das nun exklusiv bei RTL+ laufen wird, soll eine weitere Staffel auch im linearen Programm von RTL ausgestrahlt werden. Wann genau es diese zu sehen geben wird, ist bislang aber noch nicht bekannt.