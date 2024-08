Nach vielen Jahren, Anfang 2018 gab es letzte neue Folgen, melden sich in Kürze "Die Kochprofis" im RTLzwei-Programm zurück. Konkret heißt das Format künftig "Die Kochprofis – Comeback am Herd". Die Rede ist von zunächst drei frischen Episoden, die JanusTV für den Privatsender umgesetzt hat. Und dieser plant die Ausstrahlung im Linearen nicht mehr donnerstags wie in der Vergangenheit, sondern am Montagabend ein. Los gehen soll es am 16. September um 20:15 Uhr.

Andi Schweiger und Frank Oehler statten dem "Wirtshaus im Isartal" in München, "Domingos" in Marburg und dem Restaurant Pelzer in Reudnitz einen Besuch ab und greifen den Betreibern, den Köchen und dem Personal unter die Arme. Haben sie es geschafft, binnen fünf Tagen die Problemstellen zu finden und aufzuarbeiten?