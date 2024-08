© sixx

Sixx wird dafür einen Primetime-Platz freiräumen und die 20-teilige Reality-TV-Sendung als "Das Medium: Theresa Caputo" ausstrahlen. Los geht es am Montag, 16. September um 20:15 Uhr, geplant sind dann jeweils Doppelfolgen. Und so beschreibt Sixx seinen Neustart: Das Medium Theresa Caputo kehrt zurück. Sie ist mit ihrer Gabe, mit Verstorbenen zu kommunizieren, weltweit bekannt geworden. Obwohl sie immer noch auf Long Island lebt, hat sich ihr Leben stark verändert. Sie ist Single, Großmutter und wohnt gemeinsam mit ihrer Tochter und deren Familie in einem Haus. Kurz vor ihrer Tour gibt sie in der Stadt eine Lesung und erhält dabei eine besondere Überraschung von ihren Kunden.

Festgezurrt ist zudem auch das Ende der Sommerpause von "Late Night Berlin" bei ProSieben. Erwartungsgemäß meldet sich Klaas Heufer-Umlauf im September mit neuen Folgen seiner Produktion zurück. Los geht es im Anschluss an das Debüt der neuen Dienstags-Primetime-Sendung "Die Superduper Show", also am 17. September um 22:30 Uhr. ProSieben hat insgesamt 15 frische Folgen in Aussicht gestellt. Die bisher 2024 ausgestrahlten Episoden des Formats bescherten dem Privatsender im Schnitt knapp siebeneinhalb Prozent Marktanteil.