Steht Ihr Popcorn schon bereit? Es wird ein heißer Herbst im deutschen Fernsehen - mit mehr oder weniger subtilen Angriffen und Sticheleien zwischen ProSieben und RTL, wie es die Branche schon lange nicht mehr erlebt hat. Wenige Stunden bevor ProSieben und Brainpool an diesem Donnerstag in der Kölner Lanxess Arena die erste "TV total XXL"-Show aufzeichnen (die am Samstag ausgestrahlt wird), kündigt der Sender für den kommenden Winter eine doppelte Dosis "TV total" pro Woche an. Nach DWDL.de-Informationen soll es Ende November oder Anfang Dezember losgehen.

Zusätzlich zu "TV total“ am Mittwoch zeigt ProSieben dann an einem weiteren Abend pro Woche eine Sonderausgabe von "TV total", ebenfalls moderiert von Sebastian Pufpaff. Eine zunächst auf den Winter begrenzte Programmierung. Beim Wochentag der zusätzlichen Sendung will man sich noch nicht in die Karten schauen lassen - auch weil man in Unterföhring wie im Rest der Republik noch abwartet, was RTL und Stefan Raab über den berüchtigten Boxkampf hinaus noch miteinander planen - und wann. Aber auch die zweite "TV Total"-Sendung pro Woche werde man um 20.15 Uhr programmieren.

"Zwei Mal Prime Time. Zwei Mal ProSieben. Einmal klassisches 'TV total', einmal neu. 'TV total' bekommt quasi ein Geschwisterchen, natürlich mit dem Charme, Witz und Humor von ‚TV total‘. Aber eben neu und anders", lässt sich der Gastgeber in der Pressemitteilung zitieren. Nach Raabs angekündigtem Comeback bei RTL hatte ProSieben schon die große "TV total"-Offensive angepriesen: Neben der XXL-Ausgabe aus der Lanxess-Arena sind der "Bundesvision Comedy Contest", das "TV total Promi-Wrestling" und das "TV total Turmspringen" geplant.

© Seven.One / Niederbuchner / Müller

Keinen Zweifel am heißen Herbst lassen die Seitenhiebe von ProSieben-Chef Hannes Hiller in der Ankündigung von noch mehr "TV total" im Winter: "Total lustig. Total eigen. Total mettbrötchenfrei. Mit Sebastian Pufpaff ist ‚TV total‘ so erfolgreich, wie die Show viele Jahre zuvor nicht mehr war. 'TV total' liegt mit 13,1 Prozent Marktanteil in 2024 deutlich über dem ProSieben-Senderschnitt (Zuschauer 14-49) – und ist sehr regelmäßig Marktführer in der Prime Time am Mittwoch. Was ist da naheliegender, als Sebastian Pufpaff im Winter für den Winter einen zweiten Abend freizuräumen?"

Und doch ist die Ausweitung der Marke auch ein Spiel mit dem Feuer, wie ein Blick auf frühere "TV Total"-Zeiten mit Raab zeigt, in denen aus einer Show pro Woche vier gemacht wurden. Fans sahen damals einen Abfall der Kult-Qualität. Einer solchen Inflation hatte Sebastian Pufpaff im Januar gegenüber DWDL.de noch eine Absage erteilt: "Es ist schon genug Arbeit, die Qualität hoch zu halten. Bei vier Sendungen pro Woche, schafft man keine Sendung nur mit Schnipseln, so viel gibt das Fernsehen nicht her und dann braucht es Lückenfüller und plötzlich kommen Gäste, Comedians und Bands. Und irgendwann verliert man das aus dem Auge, was die Sendung jetzt gerade so erfolgreich macht."